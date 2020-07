Neustadt

Tempomessungen kündigt die Polizei für die Woche ab Montag, 20. Juli, unter anderem in der Königsberger Straße an – zum Einsatz kommt ein Anhänger mit Blitzgerät. Er wird an unterschiedlichen Kontrollpunkten mehrere Tage lang eingesetzt. Aus organisatorischen Gründen kann es zu Änderungen des Planes kommen. Im gesamten Stadtgebiet sind jederzeit zusätzliche Messungen durch die Polizei möglich.

Von Mario Moers