Weil er sich auffällig für die Fahrräder vor dem Neustädter Bahnhof interessierte, kontrollierte die Polizei am Sonntagmorgen einen 28-jährigen Mann. Die Beamten hatten offenbar den richtigen Riecher.

Polizei erwischt Mann mit gestohlenem Fahrrad und Drogen am Bahnhof

