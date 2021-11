Neustadt

Einen Einbrecher hat die Polizei am Dienstag, 9. November, auf frischer Tat in Neustadt gefasst. In dem Haus ist bereits Mitte Oktober eingebrochen worden – der Räuber verletzte die 88-jährige Bewohnerin damals schwer. Deshalb steht der jetzt festgenommene 38-jährige Neustädter im Verdacht, auch für diese Tat verantwortlich zu sein.

Täter verletzt Seniorin schwer

Bei dem Raubüberfall am 13. Oktober stieg der Täter gegen 20.40 Uhr über die Terrassentür in das Haus in der Kernstadt nahe der Leine ein. Dort traf er die Seniorin an, fesselte und verletze sie schwer. Ursprünglich hieß es vonseiten der Polizei, sie habe sich leicht verletzt. „Da die 88-Jährige aber anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste, wird es als schwere Verletzung gehandelt“, erklärt Marcus Schmieder, Pressesprecher der Polizei Hannover. Der Täter floh kurz darauf, ohne Beute gemacht zu haben. Die anschließende Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Polizei rechnete mit neuem Einbruch

Der zentrale Kriminaldienst aus Hannover ermittelte in dem Fall. „Es stand zu vermuten, dass der Räuber zum Wohnhaus der Seniorin zurückkehren wird, um doch noch Beute zu machen“, so Schmieder. Man habe sich daher auf einen erneuten Einbruch vorbereitet. Im Laufe der Ermittlungen manifestierte sich der Verdacht gegen den 38-jährigen Tatverdächtigen. Wie genau der Neustädter überhaupt in den Fokus der Beamten geriet, gibt die Polizei aus einsatztaktischen Gründen nicht bekannt.

Auf frischer Tat festgenommen

Am 9. November schließlich brach er in das Haus der 88-Jährigen ein – die Seniorin selbst war nicht zugegen. Beamtinnen und Beamte der Polizei Neustadt nahmen den Mann vorläufig fest und in Polizeigewahrsam. Ein Haftrichter am Amtsgericht Hannover ordnete Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen an. Der Kriminaldienst ermittelt weiterhin wegen versuchten schweren Raubes und versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahles. „Durch den Einbruch erhärtet sich der Verdacht, dass der 38-Jährige auch für den Raub verantwortlich sein könnte“, so Schmieder.

Von Alexander Plöger