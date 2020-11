Neustadt

Die Polizistin Pamela Hoffmann hebt vor dem Bahnhof demonstrativ ein schlecht gesichertes Fahrrad in die Luft. Ein einfaches Schloss um Rahmen und Reifen ist die einzige Sicherung. „Damit könnte ich jetzt einfach weggehen“, sagt die Kontaktbeamtin der Polizei. Angesichts vermehrter Fahrraddiebstähle vor dem Bahnhof will sie dafür werben, eigene Räder besser zu schützen.

Hoffmann und ihre Kollegin Anke Lehmann haben festgestellt, dass immer mehr Fahrräder gestohlen werden. Die aktuellen Zahlen für das Jahr liegen noch nicht vor, doch schon 2019 sind 138 Diebstähle angezeigt worden. Die Aufklärungsrate lag bei rund 20 Prozent. „Und dann ist da noch die Dunkelziffer“, sagt Lehmann.

Bahnhof ist Tatort-Schwerpunkt

Klarer Tatort-Schwerpunkt ist der Bahnhof, zu dem viele Pendler morgens mit dem Rad kommen. Sowohl auf der Ost- als auch auf der Westseite des Bahnhofs gibt es Abstellmöglichkeiten. Fahrradständer stehen dort, in einem überdachten Bereich Bügel zum Anketten und auch Fahrradkäfige. Rundum ist alles mit Rädern belegt – und gesichert sind sie mehr oder weniger gut.

Damit das eigene Rad auch abends noch an seinem Platz steht, wollen die beiden Polizeibeamtinnen die Bürger sensibilisieren. Immer, sagen sie, sollten die Räder an einem mit dem Boden verbundenen Gegenstand angeschlossen werden und bei den Schlössern lohne sich sparen nicht. Lehmann hebt ein dünnes Drahtseil an, das um einen Rahmen geschlungen ist. Das lasse sich nahezu mit Muskelkraft knacken, sagt sie.

Mit Plakaten macht die Polizei auf vermehrte Fahrraddiebstähle aufmerksam. Quelle: Beate Ney-Janßen

Denjenigen, die nicht wissen, welches Schloss geeignet ist, empfiehlt Hoffmann, sich auf der Seite des ADFC unter haz.li/yuw zu informieren oder die Polizei-Beratung unter haz.li/yux in Anspruch zu nehmen. Sie selbst bietet an, Fahrradcodierungen vorzunehmen. Unter Telefon (05032) 9559185 ist sie erreichbar.

Fahrradpass zur Vorbeugung

Sinnvoll sei es aber auch, einen Fahrradpass auszufüllen oder die neue Fahrradpass-App zu nutzen, um im Fall eines Diebstahls genaue Angaben machen zu können. Diejenigen, deren Fahrrad bereits verschwunden sei und die keine Codierung hatten, könnten immer noch darauf hoffen, ihr Eigentum im „digitalen Fahrradkeller“ der Polizei wiederzufinden unter haz.li/yuy. 15 Fundräder allein aus Neustadt stehen momentan dort.

Um auf die Diebstähle aufmerksam zu machen und zu warnen, haben Hoffmann und Lehmann am Bahnhof viele Kabelbinder verbraucht: An etlichen Laternenmasten rund um den Bahnhof hängen nun Schilder mit Warnhinweisen. Und die Beamtinnen hoffen, dass sie Wirkung zeigen.

Von Beate Ney-Janßen