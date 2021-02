Mandelsloh

Eine Grillparty in Mandelsloh hat am Dienstagabend ein abruptes Ende genommen. Nach einem anonymen Hinweis traf die Polizei in einem Garten am Pastor-Simon-Weg auf zehn feiernde Partygäste aus fünf Haushalten, im Alter von 16 bis 60 Jahren. „Ohne Einhaltung der Hygieneregeln und ohne Abstand zueinander“ – so beschreibt Alexander Benne von der Polizei Neustadt das Geschehen, das die Beamten von zwei Einsatzfahrzeugen am Dienstag gegen 20.30 Uhr, in dem Garten vorfanden. Die Beamten lösten die Feier auf.

Gäste und Gastgeber müssen mit Bußgeld rechnen

Alle Gäste hätten sich kooperativ verhalten, sagt Benne, und seien nach Hause gegangen. Zuvor mussten sie ihre Personalien angeben. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, das mit einem Bußgeld enden kann.

Bislang sei es in Neustadt nur zu vereinzelten Einsätzen von Beamten wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen gekommen, teilt Benne weiter mit. In allen bisherigen Fällen habe es sich um private Treffen in Wohnungen gehandelt, in denen sich Personen aus mehr als zwei Haushalten aufgehalten hätten.

Von Beate Ney-Janßen