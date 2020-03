Neustadt

Einen Anstieg bei Einbrüchen in Geschäftsräume und Wohnungen sowie bei Betäubungsmitteldelikten weist die polizeiliche Kriminalstatistik für das abgelaufene Jahr aus. Insgesamt 2164 Taten haben die Neustädter Ermittler im vergangenen Jahr registriert, das sind 70 mehr als im Vorjahr, 170 weniger als 2016.

Die Aufklärungsquote stieg leicht, sie lag 2019 bei 66 Prozent, zuvor waren es 63,4 Prozent gewesen. Die häufigsten Straftaten sind allerdings auch solche, welche die Aufklärung vielfach gleich mitliefern: 201 Drogendelikte hat die Polizei im Berichtsjahr registriert. Die Zahl ist tendenziell steigend. In Neustadt wurde vorrangig Marihuana konsumiert, eine Steigerung der Fallzahlen gebe es aber auch bei Kokain und Amphetaminen. Im Dezember war eine Gruppe junger Leute für bandenmäßigen Handel mit Marihuana und Kokain vor dem Landgericht verurteilt worden.

Beim Betrug steigen die Zahlen

Ebenfalls viel zu tun haben die Neustädter Ermittler mit Betrugsdelikten. Die Statistik zählt nur 80 Taten aus dieser Kategorie – gemeldet worden seien in Neustadt allerdings 375 Taten bei steigender Tendenz, berichtet Jürgen Winkler, Chef des Kriminalermittlungsdiensts. Diese werden statistisch aber jeweils dem Ort zugerechnet, von dem aus die Täter tatsächlich arbeiten. Der größte Teil der Taten geschehe aber über das Internet. Wenn dann die Geschädigten in Neustadt Anzeige erstatteten und die hiesigen Beamten die Täter auch ermittelten, liege die abschließende Sachbearbeitung aber am Wohnort der Täter.

Körperverletzung hat meist mit häuslicher Gewalt zu tun

Eine erschreckend hohe Zahl gibt es auch bei den Körperverletzungsdelikten: 251 Fälle hat die Polizei registriert, dazu noch 16 Fälle gefährlicher Körperverletzung. Drastische Zunahmen oder Rückgänge gibt es da über die vergangenen Jahre nicht zu beobachten. Die Aufklärungsrate liegt hoch: Solche Angriffe spielten sich häufig im nahen Umfeld ab, Täter und Opfer würden sich meistens kennen, sagt Winkler. Einen erheblichen Anteil machten auch die Fälle häuslicher Gewalt aus.

Einbruchsprävention zahlt sich aus

Viel Arbeit steckt die Polizei in Aufklärung und Prävention gegen Wohnungseinbrüche. Nach einem starken Rückgang auf nur noch 37 Taten im Jahr 2018 ist die Zahl 2019 noch einmal auf 56 angestiegen – in fast der Hälfte der Fälle bleibe es allerdings beim Versuch, berichtet Winkler. In den Vorjahren gab es manchmal auch mehr als 100 Fälle. Wenig Veränderungen gibt es bei Einbrüchen in Geschäfte, Büros und Lagerräume: 71 Taten. In beiden Kategorien liegt die Aufklärungsquote recht niedrig. Wo die Täter ermittelt werden, zeigt sich häufig, dass sie überregional und in Gruppen tätig sind.

Zurückgegangen ist die Zahl der Autoaufbrüche in den vergangenen Jahren. Zuletzt waren es 40, davor 47 (2018), 2016 aber noch 97. „Es gibt eine bekannte Tätergruppe, die für viele Pkw-Aufbrüche tatverdächtig ist“, sagt Winkler. Die Beweisführung sei aber schwierig. Häufig lasse nur die Arbeitsweise Rückschlüsse auf die Täter zu.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze