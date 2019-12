Schneeren

Ein 75-Jähriger hat in der Nacht zu Freitag einen Einbrecher in seinem Haus erwischt und festgehalten, bis die Polizei kam. Der Hauseigentümer überraschte den 27-jährigen Mann, als er mit einem Holzblock den Glaseinsatz der Kellertür an seinem Haus am Steinhorstweg in Schneeren einschlagen wollte. Gemeinsam mit einem 54-Jährigen hielt er den jungen Mann fest, bis die Polizei kam.

In der Vernehmung gab der junge Mann an, er habe nach Alkohol gesucht. Bereits in der Nacht zuvor sei er in einige Lauben und Garagen eingedrungen und habe dort einige Flaschen Bier gefunden. Wo genau das war, wusste er nicht mehr. Sollte es weitere Geschädigte geben, sollen diese sich bei der Polizei melden (05032) 9559115.

Von Kathrin Götze