Neustadt

Insgesamt 21 Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung hat die Polizei bei Kontrollen zwischen Mittwochmorgen und -mittag festgestellt. Fünf Beamte kontrollierten dabei das Tempo auf der Moordorfer Straße in Höhe Am Schiffgraben, der Abbenser Straße in Höhe Im Streitfeld und der Moorstraße in Höhe Boumannweg.

Spitzenreiter war ein 58-jähriger VW-Fahrer, der auf der Abbenser Straße mit 74 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer unterwegs war. Ihn erwartet laut Polizei ein Bußgeld von 80 Euro plus Verwaltungsgebühr und ein Punkt im Verkehrszentralregister.

Weitere Polizeimeldungen aus Neustadt und Umgebung finden Sie hier.

Von Mirko Bartels