Neustadt/Nienburg

Eine 60-jährige Nienburgerin hat am Freitagnachmittag mit ihrem silbernen VW Polo einen in der Leinstraße geparkten silbernen VW Beetle gestreift. Dabei wurde der linke Außenspiegel stark beschädigt. Die Nienburgerin habe ihre Fahrt Richtung Bundesstraße 6 fortgesetzt, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, berichtet die Polizei.

Zeuge gibt gute Hinweise

Ein aufmerksamer 29-jähriger Neustädter beobachtete die Tat und verständigte umgehend die Polizei. Er konnte gute Hinweise geben. Eine Neustädter Funkstreifenwagenbesatzung erkannte die Nienburgerin in ihrem VW Polo auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Nienburg. Die Beamten hielten die Frau auf einem Parkplatz an. Schließlich leiteten sie ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Der Schaden am VW Beetle liegt bei etwa 250 Euro.

Von Kathrin Götze