Suttorf

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen mehrere Säcke mit Haushaltsmüll in der Nähe der Wertstoffinsel in Suttorf illegal entsorgt. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte die Polizei informiert. Die Beamten fanden dort neben diversen Kunststoff- und Papierabfällen auch Konserven mit Essensresten, die Schädlinge anlocken können.

Bußgeld bis zu 2000 Euro

In den Müllsäcken fanden sie auch Hinweise zur Identität der Umweltsünder, etwa Paketaufkleber und Postsendungen mit Namen und Anschriften. Als die Polizei den Mann und die Frau, beide aus Suttorf, zur Rede stellte, gaben sie alles zu und sammelten den Müll wieder ein, um ihn ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Umweltsünder erwarte nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, teilt die Polizei mit. Das Gesetz sehe dafür je nach Schwere bis zu 2000 Euro Bußgeld vor.

Von Kathrin Götze