Neustadt

Am späten Sonnabend, 10. April, hat die Polizei in Nöpke einen Fiat Transporter gestoppt. Am Steuer saß ein 24-jähriger Mann aus Hannover. Als dieser von den Beamten aufgefordert wurde, seinen Führerschein vorzuzeigen, gab er ohne Umschweife zu, keinen zu besitzen. Er habe auch noch nie einen gehabt, teilt die Polizei mit. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Erlaubnis. Er musste seinen Kleintransporter vor Ort stehen lassen.

Wie sich bei den anschließenden Ermittlungen herausstellte, handelt es sich bei dem jungen Mann um einen Wiederholungstäter. Er war der Polizei bereits mehrfach aufgefallen, ohne Führerschein unterwegs zu sein.

Von Mario Moers