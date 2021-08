Neustadt

Weil sie alkoholisiert und mit THC im Blut elektrisch im Verkehr unterwegs waren, hat die Polizei am Sonnabend zwei Personen die Weiterfahrt untersagt. Bereits um 1 Uhr in der Nacht kontrollierte eine Streife Am Wallhof eine 31-jährige E-Scooter-Fahrerin. Sie gab an, am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Weil ein Drogentest auf den Wirkstoff THC positiv ausfiel, musste sie zu Fuß weiter. Ein Ordnungswidrigkeitsfahren wird eingeleitet.

Am Abend erwischten die Beamten einen stark alkoholisierten 35-Jährigen auf dem E-Bike. Der Mann hatte zuvor in einem Supermarkt an der Siemensstraße eine Wodka-Flasche gestohlen und war dabei von dem Personal erwischt worden. Die Beamten hatten ihm untersagt, mit seinem elektrifizierten Fahrrad weiterzufahren. An der Eisenbahn wurde er wenige Minuten später auf eben jenem Pedelec von der Polizei gestoppt. Ein Test ergab 2,27 Promille. Weil sich der Mann zudem aggressiv verhielt, nahmen ihn die Beamten fest. Er verbrachte die Nacht in Gewahrsam und muss sich nun wegen Trunkenheit am Steuer und Ladendiebstahl verantworten.

Von Mario Moers