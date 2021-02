Neustadt

Einen E-Scooter-Fahrer auf Drogen stoppte die Polizei am Dienstag auf der Suttorfer Straße. Der 38-Jährige wurde dort am Nachmittag bei einer allgemeinen Kontrolle angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er gab zu, in der vorigen Nacht Marihuana konsumiert zu haben. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobe an. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkten in der Verkehrssünderkartei und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Von Mario Moers