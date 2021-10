Poggenhagen

Unbekannte haben am Freitag, 8. Oktober, gegen 23.30 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus an der Boelckestraße in Poggenhagen einzubrechen. Mit einem bisher unbekannten Werkzeug versuchten sie, die Eingangstür aufzuhebeln, wie die Bewohner am Dienstag der Polizei meldeten. Es sei ihnen nicht gelungen, ins Haus vorzudringen. Trotzdem sucht die Polizei nach Zeugen.

Die zentrale Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Garbsen hat die Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich dort unter Telefon (05131) 701115 zu melden.

Von Kathrin Götze