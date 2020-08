Neustadt

Ladendiebe waren am Montagabend, 3. August, in dem Combi-Markt an der Amedorfer Straße unterwegs. Bei ihrer Diebestour gegen 18 Uhr nutzten sie einen orangefarbenen Kinderwagen. Dieser wurde anschließend von den beiden Tätern vor Ort zurückgelassen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Kinderwagen der Marke Hartan machen können. Darin befanden sich unter anderem ein quadratisches Kissen, ein schwarzer Rock und ein geblümtes Bettlaken. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter Telefon (05032) 9559115.

Diese Gegenstände befanden sich unter anderem in dem Kinderwagen, der bei einem Ladendiebstahl in Neustadt genutzt wurde um Diebesgut zu verstecken. Quelle: Polizei

Von Mario Moers