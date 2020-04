Poggenhagen

Nach einem schweren Unfall, der sich am Sonntagmittag an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Poggenhagener Straße in Poggenhagen ereignet hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer und seine 70 Jahre alte Beifahrerin, beide aus Wunstorf, sind dabei schwer verletzt worden.

Sie waren auf der Vorfahrtsstraße Richtung Wunstorf unterwegs, als ein 23-jähriger mit seinem Polo aus der Bahnhofstraße einbiegen wollte und das Motorrad rammte. Der junge Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer hätten einen Schock erlitten, berichtet die Polizei. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Wer etwas weiß, sollte sich unter Telefon (0511) 109-1888 beim Verkehrsunfalldienst Hannover melden.

Von Kathrin Götze