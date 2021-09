Neustadt

Die Polizei Neustadt hat angekündigt, in den nächsten Wochen verstärkt den Verkehr in der Kernstadt sowie den Ortsteilen zu kontrollieren. Hintergrund ist unter anderem eine hohe Zahl von schweren Unfällen in einigen Bereichen. So war es nach Polizeiangaben etwa an der Ecke Löwenbrücke und Suttorfer Straße zuletzt zu mehreren schweren Zusammenstößen von Auto- und Radfahrern gekommen.

23 Falschfahrer an einem Tag

Den Unfällen gemein war die Situation, dass Radfahrer die Brücke auf der falschen Straßenseite befahren hatten. Am Ende stießen sie mit Fahrzeugen zusammen, die nicht mit Verkehr aus Richtung Stadt rechneten. Bei einer Kontrolle an der Stelle ahndete die Polizei am Mittwoch, 28. September, im Zeitraum von 8 bis 15 Uhr 23 Falschfahrer.

Weitere Kontrollen gab es an der Kreuzung Wunstorfer Straße und Herzog-Erich-Allee. Hier notierten die Beamten sechs überfahrene rote Ampeln, die Fahrer erwartet ein Bußgeld von 90 Euro und ein Punkt in Flensburg. Bei Geschwindigkeitsmessungen an der Lindenstraße Höhe Feuerwehrgebäude und in der Moorstraße wurden insgesamt 12 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Von Mario Moers