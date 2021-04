Neustadt

Die Gefahr, in Neustadt Opfer einer Straftat zu werden, ist laut Polizeistatistik nur etwa halb so groß wie in der Landeshauptstadt. Mit dieser beruhigenden Erkenntnis bilanziert das Polizeikommissariat Neustadt das zurückliegende erste Corona-Jahr 2020. Einen belegbaren Zusammenhang zwischen den insgesamt gesunkenen Fallzahlen und der Pandemie sieht der Leiter des Kriminalermittlungsdiensts, Ralf Sebesta, allerdings nicht. 2077 Straftaten gab es im Bereich des Polizeikommissariats Neustadt insgesamt. „Das sind 87 Fälle weniger als noch 2019“, sagt Sebesta. Insgesamt bewegen sich die Fallzahlen damit in etwa auf dem Niveau von 2018 (2094).

Positiv entwickelt habe sich die Aufklärungsquote, sagt Sebesta. Sie stieg auf rund 71 Prozent und liegt damit 3,55 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. „Das Ergebnis ist der höchste Wert der vergangenen fünf Jahre“, sagt der Leiter.

Mehr Drogendelikte in Neustadt

Zugelegt haben in der Statistik vor allem die Drogendelikte – auf 259 Straftaten 2020 im Vergleich zu 201 im Vorjahr. Der Anstieg lassen sich durch mehr Kontrollen erklären, sagt Sebesta. „Drogen sind ein Thema, bei dem wir auch in der Zukunft verstärkt am Ball bleiben werden“, sagt er.

Gesunken seien die Zahlen bei den schweren Diebstählen aus Autos. 20 Fälle (2019: 40) seien es gewesen, von denen jede fünfte Tat von den Neustädter Beamten aufgeklärt werden konnte. Die Statistik erfasst aber nicht alle Fälle dieser Kategorie. „Seit 2016 findet für diese Taten eine zentrale Bearbeitung in der Ermittlungsgruppe KFZ der Polizeidirektion Hannover statt. Die Kollegen kümmern sich darum, wenn hochwertige Fahrzeugtechnik wie fest eingebaute Navigationsgeräte, Airbags oder Multimediaeinheiten entwendet werden. Entsprechend tauchen diese Fälle in unserer Statistik nicht mehr auf“, sagt Sebesta.

266-mal mussten die Beamten wegen Körperverletzung ermitteln. 181 Fälle davon waren sogenannte einfache Körperverletzungen, 69 schwere und 14 fahrlässige Fälle kamen hinzu. „Zweimal ging es um die Misshandlung von Schutzbefohlenen“, sagt Sebesta. Rund 93 Prozent der Fälle seien aufgeklärt worden – oftmals, weil sich Täter und Opfer aus dem persönlichen Umfeld kennen.

Nicht mehr häusliche Gewalt gemeldet

„Einen deutlichen Anstieg der gemeldeten Taten häuslicher Gewalt im Vergleich zum Vorjahr konnten wir für Neustadt nicht feststellen“, sagt Sebesta. Mutmaßungen über gestiegene Fallzahlen durch die Corona-Pandemie ließen sich aus der Statistik nicht ableiten. Allerdings könne man auch keine Angaben über die mögliche Dunkelziffer machen.

Deutlich weniger Wohnungseinbrüche in Neustadt

Eine sehr positive Entwicklung gibt es bei den Wohnungseinbrüchen. 28 Taten waren es im vergangenen Jahr – und damit nur halb so viele wie noch 2019. „Das ist gegenüber dem Vorjahr ein deutlicher und sehr erfreulicher Rückgang.“ Rund ein Fünftel mehr Fälle hätte man aufklären können. Aktuell liege die Quote bei etwa 54 Prozent. Sebesta bescheinigt den Neustädtern dabei einen guten Umgang untereinander und mit der Polizei. „Das Meldeverhalten ist gut. Die Menschen haben wenig Hemmungen ihre Beobachtungen der Polizei mitzuteilen“, sagt er. Auch die grundsätzliche Achtsamkeit im nachbarschaftlichen Bereich sei hoch. Zusätzlich könnten die durch die Corona-Pandemie geänderte Lebenssituationen zum Tragen kommen.

Diese könnten möglicherweise auch einen Anstieg der Zahlen im Bereich der sogenannten Cyber-Kriminalität bedingen. 104 gemeldete Fälle gab es im vergangenen Jahr in Neustadt – 24 mehr als noch 2019. Denn höchsten Wert gibt die Fünf-Jahres-Statistik für 2015 an: Damals waren es 172 Fälle.

Von Mirko Bartels