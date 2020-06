Neustadt/Wunstorf

Einen Hubschrauber-Sucheinsatz hat in der Nacht zu Montag ein Patient des KRH-Klinikums in Neustadt ausgelöst. Der 36-jährige Rollstuhlfahrer war am Sonntagabend um 22.30 Uhr bei der Polizei vermisst gemeldet, nachdem er auffällig lange abwesend war. Weil der Zeitraum die übliche Raucherpause des Mannes deutlich überstieg, sorgte man sich in der Klinik. „Aufgrund seines Gesundheitszustandes konnte eine bestehende Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden“, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover den Einsatz.

Die Polizei leitete umgehend eine Suchaktion ein. Dabei kam der Polizeihubschrauber Phönix aus Langenhagen zum Einsatz. Gegen 7.45 Uhr am Montagmorgen wurde der Mann schließlich in der Cafeteria der KRH-Psychatrie in Wunstorf gefunden. Ein Rettungswagen brachte ihn zurück in das Krankenhaus in Neustadt. Der Mann ist wohlauf. Darüber, wie er die Nacht verbracht hat, erteilen die Polizei und das Klinikum aus Gründen des Patienten- und Persönlichkeitsschutzes keine Auskunft. Zu der Zeit fuhren noch öffentliche Verkehrsmittel.

Von Mario Moers