Bei einer Kontrolle in Bordenau hielten Neustädter Polizeibeamte am Donnerstag einen offenbar verwirrten Mann an. Der 41-Jährige war der Meinung, er sei in Dortmund. Die Beamten durchsuchten ihn und fanden eine Softair-Pistole, die einer scharfen Waffe zum Verwechseln ähnlich sieht.