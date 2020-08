Neustadt

Einer 73-Jährigen ist am Freitag, 21. August, das Portemonnaie aus ihrem Rollator entwendet worden. Sie hatte im Raute-Café am Löwentor in Neustadts Kernstadt eingekauft und sich anschließend vor der Tür an einem Tisch niedergelassen. Dort stellte sie fest, dass die schwarze Geldbörse aus Leder, die sie im Korb ihres Rollators abgelegt hatte, verschwunden war.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon (05032) 95590 entgegen.

Von Beate Ney-Janßen