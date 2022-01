Poggenhagen

Mordgeschichten erregen Interesse, quer durch die Medien. Mit seinem neusten Buch „Die Mädchenschlächter“ hat sich der frühere Neustädter Polizeichef Manfred Henze nun einen neue Region erobert. Denn einer der authentischen historischen Morde, von denen er berichtet, hat sich 1890 in Eschede im Landkreis Celle ereignet. Dora Klages, Dienstmädchen aus Hameln wurde zum Opfer des Mörderduos Dorothee Buntrock und Fritz Erbe.

Die grausige Bluttat ist dort offenbar noch heute vielen im Gedächtnis geblieben. Ein Gedenkstein erinnert an das Opfer, eine junge Frau, die von einer guten Stellung bei einer gräflichen Familie träumte – ihre schrecklich zugerichtete Leiche fand man zwei Jahre später in einem Waldstück bei Eschede.

Zahlreiche E-Mails gingen bei der Zeitungsredaktion ein, viele Leserinnen und Leser dankten Henze dafür, dass er mit seinem Buch an die Opfer erinnert. Das ist dem Poggenhagener wichtig – im Ehrenamt ist er seit Jahren Vorsitzender der Opferhilfeorganisation Weißer Ring in der Region Hannover.

Podcast-Produzent äußert Interesse

Unter denjenigen, die Henze kontaktierten, ist auch der Geschäftsführer der in Berlin niedergelassenen Podcast-Produktionsfirma „Viertausendhertz“, der in Celle lebt. Er bot Henze eine Zusammenarbeit in einem seriellen Podcastformat an. Der Autor berichtet, er habe erst einmal bei Wikipedia nachlesen müssen, was ein Podcast genau ist.

Seine Kinder hätten ihm mit einem Schmunzeln erläutert, dass die Internet-Hörsendungen eine von jungen Leuten bevorzugte zukunftsweisende Kommunikationsplattform darstellten. Pod- steht für „Play on demand“, also Abspielen nach Wunsch und -cast ist dem englischen Wort Broadcast für den Rundfunk entlehnt. Für Henze ist das Medium noch Neuland. „Aber man ist ja für nichts zu alt“, sagt er, „mein Interesse ist auf jeden Fall geweckt.“

Auch wenn das neue Verbreitungsgebiet dem Buchverkauf einen kräftigen Schwung verpasst hat: Henzes Bestseller ist nach wie vor sein zweites Buch „Kaffhocker“, in dem er authentische Kriminalfälle der Nachkriegszeit aus Neustadt versammelt hat – mit Verkaufszahlen „im hohen, vierstelligen Bereich“, wie Henze sagt. Die kurzen Geschichten seien auch für Lesungen besonders gut geeignet und häufig nachgefragt. Reich mache ihn das nicht, sagt Henze, aber es sei eine schöne Bestätigung seiner Arbeit.

Von Kathrin Götze