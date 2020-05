Otternhagen

In Otternhagen, sagen Gabriele und Mario Sperlich, haben sie so etwas wie ein zweites Zuhause gefunden. Sie fühlen sich wohl dort in ihrem Winterquartier. Dort sitzen sie derzeit allerdings auch fest, denn seit März hatten sie mit ihrer Puppenbühne keinen Auftritt mehr – und haben so bald auch keinen in Aussicht.

Glück im Unglück: Waldbühnen-Parkplatz ist frei

Dieses „zweite Zuhause“, das ist der Parkplatz, der zur Waldbühne Otternhagen gehört. Dort stehen die Wohnwagen der Familie schon seit einigen Jahren regelmäßig zur Winterzeit. „Im Winter wird die Waldbühne nicht genutzt. Deshalb dürfen wir den Parkplatz belegen“, sagt Gabriele Sperlich. Da die Laien-Schauspielgruppe für dieses Jahr sämtliche Vorstellungen abgesagt hat, können die Wohnwagen nun noch stehen bleiben. Das Entgegenkommen der Verantwortlichen ist für Familie Sperlich ein Glück in nicht eben leichten Zeiten, auch wenn die Puppenspieler viel lieber wie gewohnt unterwegs wären in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, um in Sälen, Schulen und Kindergärten ihre Puppen Geschichten erzählen zu lassen.

Jobcenter hilft den Schaustellern

Vor einigen Tagen ist Gabriele Sperlich zum Jobcenter gegangen. So lange es irgendwie ging, hat sie diesen Termin aufgeschoben. „Wir sind immer ohne Hilfe klar gekommen“, sagt sie, „jetzt mussten wir dort aber anfragen, ob wir ein Anrecht auf Unterstützung haben.“ Im März hat sie ihre kleine Puppenbühne zuletzt aufbauen können. Seitdem durfte die Familie nicht mehr auftreten und hat auch kein Geld verdient. „Alle Ersparnisse sind aufgebraucht“, sagt Gabriele Sperlich. Umso glücklicher war sie, als sich herausstellte, dass ihre kleine Truppe Geld vom Jobcenter bekommen kann. Für den Moment hilft das. Die große Frage ist aber, wann sie wieder auf Tour gehen können. Sorgen machen sie sich ebenfalls, ob künftig wieder Besucher in ausreichender Anzahl kommen, ob diese sich trauen, wenn es wieder losgeht.

„Kasper und die verzauberte Königstochter“, wollte Mario Sperlich in dieser Saison eigentlich vor Kindern aufführen. Das Schild ist fertig - Auftritte sind aber noch nicht in Aussicht. Quelle: Beate Ney-Janßen

Puppenspieler wirken noch recht gelassen

Sorgen gibt es also zur Genüge. Insgesamt vermitteln die 42-Jährige und ihr Bruder Mario aber einen relativ gelassenen Eindruck. Bislang ist doch auch immer alles gut gegangen, und irgendwie ging es immer weiter. Der Kontakt zu den Kindern, die über ihr Kasperle-Theater und mit ihnen lachen, fehlt beiden allerdings sehr. Kasper und Gretel, den Räuber und andere Puppen führen sie mit einem gewissen Stolz vor. Die habe schon ihr Vater gespielt und sie seien vor Jahrzehnten von dem bekannten Puppen-Bildner Till de Kock geschnitzt worden.

Zwei Stücke hatten sie für diese Saison mit diesen Puppen vorbereitet. „Die verzauberte Königstochter“, die aus der Feder ihres Vaters stammt. Und ein Kasper-Stück, von Mario Sperlich geschrieben. Ob diese Werke in diesem Jahr noch aufgeführt werden, steht noch in den Sternen.

Von Beate Ney-Janßen