Mardorf

Auf der Landesstraße 360 zwischen Mardorf und Rehburg ist am Montagmittag ein mit zwei Personen besetztes Quad von der Fahrbahn abgekommen. In einer Linkskurve driftete das vierrädrige Motorrad nach rechts ab, touchierte eine Birke, überschlug sich und landete in einem Maisfeld.

Die Mitfahrerin wurde vom Quad geschleudert, der Fahrer unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn aus dieser Lage befreien. Der Rettungshubschrauber Christoph 4, ein weiterer Notarzt aus Neustadt und zwei Rettungswagen aus Rehburg waren zur Versorgung der Verletzten im Einsatz – beide wurden anschließend in Kliniken transportiert. Die Landesstraße blieb für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

Von Florian Hake und Kathrin Götze