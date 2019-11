Neustadt

Das gibt eine wilde Mischung: Ungarische Schärfe, jiddische Melancholie und Allgäuer Bergkäs verquirlen die Musiker von A Glezele Vayn mit Entdeckergeist, schrägem Humor und unbändiger Spielfreude zu ihrem ganz eigenen Stil. Wie das klingt, erfahren die Besucher beim Konzert im Schloss Landestrost am Freitag, 22. November.

Eine vergnügliche Mischung aus Tradition und Eigenwille versprechen die Veranstalter. das Quartett ist mit Klarinette, Akkordeon, Kontrabass, Perkussion und Gitarre besetzt, und auch Löffel benutzen die Musiker nicht nur zum Essen. Ihre Musik stammt aus den Ländern des Balkans, den jiddischen Schtetln Osteuropas und den Alpen. Und zwischen den musikalischen Gängen schenkt Klarinettist Achim Rinderle selbst gebraute Poesie und frisch gezapfte Lügengeschichten aus.

Das Konzert im Schloss Landestrost, Schlossstraße 1 in Neustadt beginnt am Freitag, 22. November, um 20 Uhr. Karten für 19, ermäßigt 13 Euro gibt es bei Vorverkaufsstellen wie den Geschäftsstellen von HAZ und NP, im Internet unter www.reservix.de sowie im Schloss selbst. Die Konzertkasse dort ist per Telefon (0511) 616-25200 oder per E-Mail an kultur@region-hannover.de erreichbar.

Von Kathrin Götze