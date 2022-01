Neustadt

Haufenweise blieben am Montag überall in der Stadt gelbe Säcke liegen, die aufgrund eines Fahrzeugausfalls nicht eingesammelt worden waren. Kein guter Start für den neuen Entsorger. Die RMG Rohstoffmanagement GmbH ist seit dem 1. Januar mit der Abholung der gelben Säcke in der Region Hannover betraut. Der Remondis-Nachfolger hat angekündigt, die nicht abgeholten Säcke am Dienstag, 4. Januar, einzusammeln. Auch Remondis hatte bei dem Start in Neustart 2016 mit ähnlichen Startschwierigkeiten zu kämpfen. Damals verhagelte das eisige Wetter die erste Tour. Am Montag stapelten sich die gelben Säcke abermals, verteilten sich unter anderem auf der Marktstraße.

Nicht abgeholte gelbe Säcke an der Straße Am Wallhof. Auch der alte Anbieter Remondis hatte zum Auftakt in Neustadt 2016 mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Quelle: Mario Moers

Termine bleiben bestehen

Grundsätzlich bestehen die bekannten Abfuhrtage und der Abfuhrrhythmus des Vorjahres unverändert fort. Die Termine sind wie gewohnt auch im Abfuhrkalender von Aha auf www.aha-region.de zu finden. Weitere Informationen zur Abholung in der Region Hannover sind auf der Unternehmensseite der RMG auf www.rmg-gmbh.de abrufbar.

Bei Fragen zur Verteilung der gelben Säcke und Tonnen sowie zu Abfuhrterminen oder auch zur Nachmeldung stehen gebliebener Säcke und Tonnen wenden Sie sich an gelber-sack.hannover@rmg-gmbh.de oder die RMG-Service-Hotline unter Telefon (0800) 4006005.

Von Mario Moers