Es war ein holpriger Start für den neuen Abfallentsorger RMG Rohstoffmanagement GmbH in Neustadt: Liegen gebliebene gelbe Säcke und ein fast brennendes Müllfahrzeug minderten am Wochenbeginn das Vertrauen in den neuen Dienstleister bei allen, deren Müll an den ersten Tagen des neuen Jahres am Straßenrand verblieb. „Ich habe wohl keine Lust, jetzt abends meinen Müll wieder einsammeln zu müssen, nur weil ein neuer Entsorger Personal und Materialkosten sparen möchte. Meine Gebühren sind schließlich in den vergangenen Jahren nicht gerade gesunken“, sagt ein betroffener Anlieger aus der Straße Silbernkamp.

Inwieweit die Probleme bei der Entsorgung grundsätzlich struktureller Art sind, lässt sich nicht recherchieren. Die Anzahl von Mitarbeitern und Fahrzeugen bleibt auch auf Nachfrage bei der RMG ein Geheimnis des Unternehmens mit Sitz im hessischen Eltville am Rhein. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen könne man diese Zahlen nicht preisgeben, heißt es. Offiziell spricht man in einer E-Mail-Korrespondenz mit dieser Zeitung „von einem erfolgreichen Start mit kleineren Anlaufschwierigkeiten“. Neben Neustadt hatten auch Garbsen, Pattensen und Springe Probleme bei der Abholung der gelben Säcke gemeldet. „Es ist nicht immer auszuschließen, dass einige Anfallstellen schlichtweg übersehen werden“, teilte Marius Schröder von RMG weiter mit.

Nach Auskunft der Verwaltung habe man in der Zwischenzeit einen guten Kontakt zum Unternehmen aufbauen können und könne die Probleme auch in der aktuellen Situation entsprechend schnell kommunizieren. Die RMG gibt sich zuversichtlich: „Wir gehen davon aus, dass sich die Abfuhr bereits mit den kommenden Durchläufen erheblich verbessern wird“, sagte Schröder. „Denn unsere Mitarbeiter können sich mit jeder weiteren Abfuhr auch zunächst unübersichtliche Anfallstellen dauerhaft einprägen, sodass es zu deutlich weniger Reklamationen kommen wird.“

Sollten die gelben Säcke nicht abgeholt werden, können sich die Bürgerinnen und Bürger per E-Mail an gelber-sack.hannover@rmg-gmbh.de oder über die Service-Hotline (08 00) 4 00 60 05 direkt an die Mitarbeiter der RMG wenden. 

