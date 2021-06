Poggenhagen

Ein Radfahrer, der am vergangenen Dienstag bei Poggenhagen mit einem anderen Radler kollidiert ist, starb heute im Krankenhaus. Der 76-jährige Mann war dorthin schwer verletzt eingeliefert worden. Er war in einer schwer einsehbaren Kurve im Bereich Poggenhagener Straße / Am Fährhaus frontal mit einem 49 Jahre alten Radfahrer zusammengestoßen. Eine Wiederbelebung erfolgte durch die Rettungskräfte vor Ort. Der Zustand des Schwerverletzten verbesserte sich nach dem Transport in das Krankenhaus, ergalt zunächst als stabil.

Die Kurve, in der es zu dem Unfall kam, war zu dem Zeitpunkt stark bewachsen. Möglicherweise so hoch, dass sie bei zügigem Radfahren schwer zu überblicken ist. Für die Kreisstraße ist die Region Hannover zuständig. „Tatsächlich ist uns aktuell ein Mähfahrzeug aufgrund eines technischen Defekts ausgefallen“, erklärt Regionssprecher Klaus Abelmann. Ob dadurch die Arbeiten an genau diesem Abschnitt aufgeschoben wurden, ist ihm allerdings nicht bekannt. Die Polizei ermittelt derzeit noch den genauen Unfallhergang und ob möglicherweise ein Beteiligter als Verursacher festgestellt werden kann. „Die Ermittlungen laufen noch“, so Polizeisprecherin Natalia Shapovalova.

Von Mario Moers