Neustadt

Nach dem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer auf der Poggenhagener Straße zwischen Poggenhagen und Bordenau musste ein 75-Jähriger aus Garbsen wiederbelebt werden. Die Polizei hat gegen beide Fahrer Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

In der Rechtskurve an der Einmündung der Straße Am Fährhaus stießen der 75-Jährige und ein 49-Jähriger Radfahrer am Dienstag, 8. Juni, gegen 17.10 Uhr, frontal aufeinander. Beide stürzten, wobei sich der ältere Fahrer so schwer verletzte, dass er nicht mehr ansprechbar war. Der 49-Jährige brachte ihn in eine stabile Seitenlage. Nachdem der Rettungsdienst eintraf, verschlechterte sich der Zustand des Mannes zusehends, so dass er vor Ort reanimiert werden musste. Mittlerweile sei er außer Lebensgefahr und sein Zustand stabil, teilt die Polizei mit. Sein Unfallgegner verletzte sich leicht.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise unter Telefon (0511) 109-1888.

Von Beate Ney-Janßen