Neustadt

Der Arbeitskreis Regionalgeschichte startet sein Sommerprogramm mit Radtouren zur Sozialgeschichte Neustadts. Die erste Fahrt am Sonntag, 11. Juli, 10 Uhr, führt ins Tote Moor. Treffpunkt ist der ZOB. Die Entstehung von Moor und Steinhuder Meer, Konflikte zwischen dem Umweltschutz und dem industriellem Torfabbau, die schwere Arbeit von Moorbauern, Torfstechern, Kriegsgefangenen und ein längst vergessenes Hüttenwerk sind Themen, die während dieser Radtour angeschnitten werden.

Themen, die zur Sozialgeschichte gehören, aber immer noch aktuell sind, greift der Arbeitskreis in diesem Sommer mit zwei weiteren Radtouren auf. Zu Bibern, Lachsen und Kriebelmücken beidseits der Leine geht es am Sonntag, 25. Juli, 10 Uhr, mit Treffpunkt am Holocaust-Mahnmal in Neustadt „Zwischen den Brücken“.

Weitere Tour thematisiert Gentechnologie in Neustadt

Durch das „Wunderland von Gentechnik, Viren und Zoonosen“ führt der Arbeitskreis Radfahrende am Sonntag, 8. August, 10 Uhr, ebenfalls mit Treffpunkt am Holocaust-Mahnmal. Neustadt als Hotspot der Gentechnologie wird an diesem Tag vorgestellt.

Die Strecke der Tour zum Toten Moor ist 35 Kilometer lang und wurde von Nichtsportlern konzipiert. Die Teilnahme kostet fünf Euro, Kinder zahlen nichts. Anmeldungen nimmt der Arbeitskreis unter Telefon (05032) 61705 oder per E-Mail an ak.reg@t-online.de entgegen. Mehr Informationen zum Programm sind auf der Homepage www.ak-regionalgeschichte.de hinterlegt.

Von Beate Ney-Janßen