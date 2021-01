Helstorf/Mandelsloh

Die Planung steht, das nötige Land ist gekauft. Der Bau des lange geforderten Radwegs zwischen Helstorf und Mandelsloh soll im September, spätestens aber im Herbst beginnen, sagt Uwe Schindler, der Leiter des zuständigen Geschäftsbereichs Nienburg der Landesstraßenbaubehörde. Schindlers Team ist für die Bauausführung zuständig.

Der Weg wird 1,23 Kilometer lang an der Straße In der Wiek (L193) entlang gebaut, über den Seegraben nahe dem Franzsee wird noch eine kleine Brücke notwendig. Um die Leinebrücke am Ortseingang Helstorf zu nutzen, werden die Radfahrer wieder auf die Fahrbahn wechseln oder schieben müssen, sie ist zu schmal, um dort einen eigenen Radwegstreifen vorzusehen.

Der Radweg soll auf der nordöstlichen Seite der Landesstraße entstehen – im Bild rechts. Quelle: Kathrin Götze

Straße wird in Helstorf leicht verschwenkt

Am Ortseingang und -ausgang Helstorf reicht der neue Radweg dann bis zum Fährmannsweg. Die Straße wird an dieser Stelle leicht in die Gegenrichtung verschwenkt, um Platz zu machen, denn auf der Nordseite reicht ein Gebäude bis an den Straßenrand heran. Dafür muss Boden angeschüttet werden, bisher befindet sich dort eine Böschung.

Mitte 2022 solle das Projekt abgeschlossen werden, sagt Schindler. Man müsse noch klären, inwieweit unter Vollsperrung gebaut werden kann; der Autoverkehr muss dann weite Umwege über Basse oder Niedernstöcken fahren, um die Leine zu queren.

Ausbauten in Esperke und Basse werden koordiniert

Was den ebenfalls zeitnah geplanten Ausbau der Ortsdurchfahrt Esperke betrifft, müsse man dann noch eine Zeitschiene koordinieren, sagt Schindler, auch dort wird eine Umleitung nötig sein. Die Kollegen aus Hannover wollten in nächster Zeit auch die Ortsdurchfahrt Basse erneuern, die unter dem Umleitungsverkehr wegen der Sperrung der B-6-Brücke stark gelitten hat.

Von Kathrin Götze