Poggenhagen

Autofahrer müssen sich noch ein wenig gedulden, bis sie den Bahnübergang am S-Bahn-Haltepunkt in Poggenhagen wieder nutzen können. Geplant war die Freigabe bereits für Montag, 16. November. Nun sollen die Bauarbeiten eine Woche länger dauern. „Mit der Verlegung der Wasserleitung zum Fliegerhorst liegen wir gut im Plan. Probleme gibt es aber bei der Asphaltierung des Straßenabschnittes“, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Grund sind Lieferschwierigkeiten beim Material.

Radwegbau beginnt am 23. November

Zusätzliche Einschränkungen gibt es ab Montag, 23. November. Dann sollen die Bauarbeiten am Radweg entlang der Kreisstraße 333 beginnen. Der Ausbau im Auftrag der Region Hannover findet zwischen dem Ortseingang aus Richtung Bordenau und der Kreuzung Kubaldallee/Lindenallee statt und soll nach bisheriger Planung fünf bis sechs Monate dauern. „Es wird eine deutliche Aufwertung für den Bereich sein“, sagt Gleue.

Anzeige

Der gepflasterte Radweg wird durchschnittlich 2,50 Meter breit und soll Fußgängern und Radfahrern ausreichend Platz bieten, kündigt Regionssprecher Klaus Abelmann an. Im Ortsrat Poggenhagen ist die Freude groß: „Nachdem schon vor längerer Zeit einige Bäume an der K 333 gefällt wurden, wartet der Ortsrat schon sehnsüchtig auf den neuen Radweg“, sagt Ortsbürgermeisterin Monika Strecker ( CDU). Wenn er fertig ist, gebe es wieder eine sichere Verbindung zum Nachbardorf Bordenau. Auch der Weg nach Großenheidorn am Fliegerhorst hat in jüngster Zeit gewonnen. Dort hat die Region einige Bodenwellen über Baumwurzeln glätten lassen.

Keine Vollsperrung der Kreisstraße nötig

„Der zu erneuernde Abschnitt hat eine Länge von etwa 400 Metern und wird mit einer Bord- und Rinnenanlage klar von der Fahrbahn abgetrennt“, so Gleue, der die Planung von städtischer Seite begleitet hat. Während der Maßnahme soll der Auto- und Radverkehr per Ampelschaltung am Baufeld vorbeigeführt werden. Für Fußgänger wird es in dieser Zeit einen provisorischen Gehweg geben. Die Mitarbeiter der ausführenden Firma kommen aus Neustadt und kennen die Gegebenheiten. Deswegen habe die eigentlich geplante Vollsperrung der Straße für den gesamten Bauzeitraum vermieden werden können.

Maschinen arbeiten auf dem Seitenstreifen

Die Baustelle ist in vier Abschnitte zu je 100 Metern unterteilt. „Beginnen werden die Arbeiten auf Höhe des ehemaligen Kubald-Firmensitzes“, sagt Gleue. Die Maschinen sollen laut Planung auf dem Seitenstreifen arbeiten. Die gesperrten Teile der Fahrbahn dienten als Sicherheitsbereich und um Material anliefern zu können. Voraussichtlich werden die Arbeiten zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar ruhen. In dieser Zeit sollen beide Fahrspuren wieder freigegeben werden. „Wann es wieder losgeht, richtet sich bei einer Winterbaustelle natürlich auch nach dem Wetter“, sagt Gleue. Die Baukosten belaufen sich auf etwa 400.000 Euro und werden von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und der Region Hannover getragen.

Während der Bauzeit wird es voraussichtlich immer wieder zu Behinderungen kommen. Ortskundige sollten deswegen den Bereich nach Möglichkeit großräumig umfahren.

Lesen Sie auch

Von Mirko Bartels