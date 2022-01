Hagen

Ein Grill und Bäume, ein Viereck fürs Dressurreiten und Musik zur Gymnastik – alle diese Wünsche und noch mehr können sich Vereine aus dem Neustädter Land nun erfüllen. Die Raiffeisen-Volksbank Neustadt eG hat sie mit Geld aus dem Gewinnsparen beglückt. Zur Scheckübergabe sind sie alle nach Hagen gekommen: Die Kirchengemeinde Mariensee, der TSV Mühlenfeld, der Reit- und Fahrverein Schneeren, der Schützenverein Nöpke, der TSV Mariensee-Wulfelade, der Tennisverein Neustadt-Nord, der STK Eilvese und Eilveses Jugendtreff.

„Einer der schönsten Termine des Jahres“, ruft Frank Hahn, Geschäftsführer der Volksbank in Hagen, in die große Runde. Ein schöner Termin, weil er Geld verteilen darf. Über mehr als 7500 Euro als Reinerlös aus dem Gewinnsparen durften er und sein Team in diesem Jahr verfügen. Auf acht Vereine aus ihrem Geschäftsgebiet haben sie es regnen lassen.

Nöpkes Schützen freuen sich auf die elektronische Schießanlage für Kinder und Jugendliche, die sie sich von ihren 1300 Euro nun leisten können. „Die Kinder scharren mit den Hufen“, sagt Schützen-Vorsitzender Sven Behrmann. In ihrem kleinen Dorf klagten sie keineswegs über Nachwuchssorgen. Rund 60 Köpfe zähle die Kinder- und Jugendabteilung.

Wenn 30 Leute auf Matten turnen wollen, wird es teuer

Gleich mehrere Sportvereine sind unter den Beschenkten. Der TSV Mühlenfeld gönnt sich für 600 Euro einen neuen Crosstrainer, der TSV Mariensee-Wulfelade hat sich schon lange neue Matten gewünscht. Wenn die auch nur 90 Euro je Stück kosten, braucht es doch eine Menge Geld, um Gruppen von 30 Leuten damit auszustatten. So kommen dem Verein die 1300 Euro von der Volksbank gerade recht. Schneerens Reit- und Fahrverein ist ebenfalls mit 1300 Euro ausgestattet worden. Dieses Geld fließt in ein neues Dressur-Viereck.

Der Tennisverein Neustadt-Nord bereitet sich auf seine Sommersaison mit Tischen und Bänken für den Außenbereich vor. 750 Euro kann er dafür nun ausgeben. Und beim STK Eilvese bekommt die Gymnastikgruppe für 970 Euro endlich die langersehnten Hocker, Bälle und auch eine neue Musikanlage.

Bäume für Mariensees meistgebuchtes Zimmer

Mehr Klimaschutz hat die Kirchengemeinde Mariensee im Blick. Weswegen sie für 750 Euro Bäume im Gemeindegarten pflanzen will. Mit Blick auf die Pandemie sagt Pastorin Christina Norzel-Weiß außerdem: „Seit zwei Jahren ist der Garten unser meistgebuchtes Zimmer!“ Ein guter Grund, ihn noch schöner zu machen.

Eine krumme Summe hat schließlich noch der Jugendtreff Eilvese auf seinem Scheck stehen: 586,59 Euro. Zwinkernd sagt deren Sprecher Daniel Magers, dass es genau die Summe sei, die sie beantragt hätten. Dafür gibt es einen ordentlichen Grill in Erwartung von sommerlichen Abenden, an denen er angeheizt werden kann. Der alte, sagt Magers, falle buchstäblich schon auseinander.

Hahn freut sich mit allen, die glücklich den Parkplatz der Volksbank verlassen. „Viele von uns sind doch selbst ehrenamtlich tätig“, sagt er, „da wissen wir, was ein paar Hundert Euro bewirken können.“

Von Beate Ney-Janßen