Für Frank Hahn ist es einer der schönsten Tage im Jahr: Am vergangenen Freitag überreichte er zusammen mit seinen Kollegen von der Raiffeisen-Volksbank Neustadt im Schützenhaus Borstel die diesjährigen Erträge des Gewinnsparens. Mehr als 8000 Euro wurden dabei gesammelt, die nun unter elf Organisationen und Vereinen aus dem Neustädter Land aufgeteilt wurden.

Beim Gewinnsparen konnten die Bankkunden an einer Lotterie teilnehmen und hatten die Chance auf den Gewinn von Preisen aller Art. Darüber hinaus unterstützen sie mit dem Kauf die Förderung der nun ausgezeichneten Projekte.

„Eine tolle Möglichkeit“

Diverse Einrichtungen und Vereine erhalten so den Zuschuss, der für die Realisierung unterschiedlichster Vorhaben bisher fehlte. Reinhard Hoffknecht vom Naturschutzbund etwa freut sich, dank der Aktion eine Drohne zur Rettung von Rehkitzen anschaffen zu können. Kinder der Kita Borstel-Nöpke erhalten neues Spielzeug. Der Verein Bürger für Eilvese schafft neue Beamer an. Auch die Viertklässler der Grundschule Mariensee haben sich per Brief an die Raiffeisenbank gewandt und um Unterstützung gebeten. Belohnt wurden sie mit einer Miniphänomenta: eine Experimentierstation zur spielerischen Auseinandersetzung mit Naturwissenschaft und Technik. Der Schützenverein Borstel plant mit dem Geld, in eine digitale Schießanlage zu investieren.

„Das Gewinnsparen ist einfach eine tolle Möglichkeit“, sagt Andreas Krüger, Vorsitzender des Schützenvereins. Frank Hahn ist hingegen beeindruckt, wie viel Engagement an vielen Orten herrscht: „Toll, was die Leute überall anpacken.“

