Neustadt

In Neustadt fehlen derzeit rund 200 Kita-Plätze für das neue Kita-Jahr, das im August beginnt. Ein Ausbau der Kapazitäten ist vorgesehen. Am Donnerstag, 4. Juli, will der Rat darüber entscheiden, ob in Mardorf oder Schneeren erweitert wird.

Die Standortfrage wird entschieden

Abgestimmt wird unter anderem über den Initiativantrag des Ortsrates Schneeren, der eine Erweiterung der Kita im Ort fordert. Doch auch der Ortsrat Mardorf möchte sein Platzangebot erweitern und hat ebenfalls einen Antrag eingereicht. Die Stadtverwaltung will die Schneerener Kita nicht ausbauen. Sie schlägt eine Containerlösung für Mardorf vor. Dort sollen dann auch die Schneerener Kinder untergebracht werden. Das hat auch einen finanziellen Hintergrund: 200.000 Euro würde der Bau eines Containers in Mardorf voraussichtlich kosten. In Schneeren würden für einen ähnlichen Bau samt Bewegungsraum etwa 350.000 Euro fällig. Ein solcher Raum ist ab zwei Gruppen obligatorisch. In Mardorf existiert dieser Turnraum bereits.