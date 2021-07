Kostenloser Freibadeintritt, Unterstützung für Schwimmkurse – und langfristig auch Einbau von Luftfilteranlagen: Der Neustädter Rat hat am Donnerstagabend ein Corona-Paket für Jugendliche auf den Weg gebracht.

In den Sommerferien sollen Neustadts Kinder und Jugendliche freien Eintritt in die Freibäder haben – auch hier in Nöpke. Quelle: Frank Oheim (Archiv)