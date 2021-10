Neustadt

Das Ergebnis hat wohl kaum jemand erwartet: Eine knappe Mehrheit im Rat hat sich am Donnerstagabend für Helstorf als Schulstandort in Neustadts Norden entschieden. In geheimer Wahl stimmten 21 der Ratsleute für Helstorf, 19 dagegen, ein Mitglied enthielt sich. Zuvor hatten 18 Ratsmitglieder für Mandelsloh als Standort gestimmt, 22 dagegen, ebenfalls bei einer Enthaltung. Damit hat das Gremium die Vorentscheidungen im Schulausschuss und im Verwaltungsausschuss rückgängig gemacht und auch die Empfehlung der Stadtverwaltung in den Wind geschlagen.

Standort Mandelsloh wäre kostengünstiger

Lehrer, Eltern und Schüler haben mit Unterstützung eines Architekturbüros ein Raumprogramm ausgearbeitet. Am Standort Mandelsloh wäre es für geschätzte 9,13 Millionen Euro umsetzbar, in Helstorf für rund 13,29 Millionen. Kurz zuvor hatten Bürgermeister Dominic Herbst und der Erste Stadtrat Maic Schillack einen Haushalt für 2022 mit rund 11 Millionen Euro Defizit eingebracht und die Politiker gebeten, auch nach kreativen Wegen zu suchen, um Einnahmen zu erhöhen oder Belastungen zu senken.

Im Laufe der Diskussion hatten die Helstorf-Befürworter auch einen Neubau ins Spiel gebracht und schließlich das Argument, es sei doch günstiger in Helstorf zu bauen, während der Betrieb in Mandelsloh weiter läuft – fast alle Klassen sind bereits dort untergebracht.

Selbst Ortsbürgermeisterin glaubt es kaum

Ob der Hinweis auf die Baustelle im Schulbetrieb den Umschwung brachte, ist nicht ersichtlich. Sowohl Björn Niemeyer (CDU) als auch Manfred Lindenmann (Grüne) hatten sich mit dieser Argumentation für Helstorf ausgesprochen, Niemeyer hatte die geheime Abstimmung beantragt. Selbst Helstorfs Ortsbürgermeisterin Silvia Luft, die im Zuschauerraum Platz genommen hatte, mochte das Ergebnis kaum glauben, das UWG-Sprecher Willi Ostermann und FDP-Sprecher Thomas Iseke ausgezählt hatten und der Ratsvorsitzende Wilhelm Wesemann verkündete.

Petition für zwei Standorte läuft weiter

„Natürlich freue ich mich unheimlich, dass die Schule in Helstorf bleibt“, sagte Luft am Freitag. Schließlich habe das Dorf sonst weniger Infrastruktur zu bieten als Mandelsloh. „Der Umbau im laufenden Betrieb wäre sicherlich eine Belastung gewesen“, fügt sie hinzu. Es sei nun Sache der Verwaltung und des neuen Rats, zu überlegen, ob man mit einer Sanierung oder einem Neubau besser fahre. Gleichzeitig habe sie Mitgefühl mit den Verfechtern des Standorts Mandelsloh. „Wir waren ja selbst jahrelang in der Situation, um unseren Schulstandort zu fürchten.“ Die Bürgerinitiative Helstorf werde ihre Petition an den Landtag mit dem Ziel, beide Standorte zu erhalten, auch nicht zurückziehen. „Die Crux ist ja, dass keiner der beiden Standorte genug Platz für alle Kinder hat“, sagt sie.

Herbst: „Müssen sehen, wie wir weiter machen“

Bürgermeister Dominic Herbst sagte am Freitag, auch ihm falle es noch schwer, die Entscheidung zu realisieren. „Ich muss erst einmal meinen Mitarbeitern danken, die in den vergangenen Wochen wirklich viel dafür gearbeitet haben, die Entscheidung vorzubereiten.“ In der Argumentation seien leider Zahlen und Fakten oft ziemlich durcheinander gewürfelt worden, das müsse man nun wieder ordnen. Dass man nun ein Ergebnis habe, sei zumindest ein wichtiger Schritt, auch wenn es nicht im Sinne der Verwaltung sei. „Wir müssen uns nächste Woche zusammen setzen und entscheiden, wie wir nun weiter machen.“

Hahn: „Intakte Schule aufgeben?“

Mandelslohs Ortsbürgermeister Günter Hahn (UWG) zeigte sich am Freitagmorgen fassungslos. „Natürlich war es eine demokratische Entscheidung, die ich auch akzeptiere“, sagte er. Verstehen könne er aber nicht, dass die Kollegen sämtliche Ratschläge der zuständigen Fachleute missachtet hätten. „Das heißt ja, dass man eine intakte Schule aufgeben würde, der eigentlich nur zwei Räume fehlen.“ Aktuell funktioniere die Schule bestens, habe auch ein gutes Konzept für den zukünftigen Ganztagsbetrieb vorgelegt. Angesichts eines katastrophalen Haushalts könne er nicht verstehen, wie man als „Hobby-Politiker“ eine solche Entscheidung rechtfertigen wolle.

Auch Ferdinand Lühring (SPD) hatte sich für den Verwaltungsvorschlag Mandelsloh ausgesprochen. „Die Entscheidung ist uns von der Landesbehörde aufgezwungen worden“, betonte er. Die SPD gehe davon aus, dass ein Neubau momentan „nicht zu wuppen“ sei. Und für eine Sanierung sei Mandelsloh besser geeignet, dort könne dank der neuen Mensa und der Kooperationen im Dorf auch der Ganztagsbetrieb zügiger funktionieren.

Schulleiterin Nicole Ortelt verließ die Ratssitzung, sobald sich die Mehrheit gegen den Standort Mandelsloh abzeichnete. Für eine Stellungnahme war sie am Freitag nicht zu erreichen.

Von Kathrin Götze