Allen warnenden Stimmen aus Verwaltung und Kommunalaufsicht zum Trotz: Der Neustädter Rat will die Straßenausbaubeitragssatzung ersatzlos kippen. In der Satzung ist aufgelistet, in welcher Höhe Grundstückseigentümer an der Erneuerung, Verbesserung oder Erweiterung der Straßen vor ihren Grundstücken beteiligt werden. Auf diese Weise soll ein Teil der Ausgaben an den städtischen Haushalt zurückfließen.

Beiträge sind seit Jahren in der Kritik

Diese Art der Abrechnung bringt, je nach Grundstücksgröße, für manchen Anlieger recht hohe Zahlungsverpflichtungen mit sich. Seit Jahren sind die Straßenausbaubeiträge in der Kritik, etliche Kommunen haben sie schon abgeschafft. In Neustadt läuft die Diskussion ebenfalls schon gut ein Jahr. Es gibt auch unterschiedliche Auffassungen darüber, wie hoch die Einnahmeverluste der Stadt mit der Abschaffung tatsächlich ausfallen werden.

Verfahren bringt viel Arbeitsaufwand

Denn das Verfahren zur Erhebung der Beiträge bringt für die Stadt einiges an Arbeitsaufwand: Es gibt mehrere Anliegerversammlungen und die Anwohner, die an den Kosten beteiligt werden, begleiten den Straßenausbau vor ihrer Haustür äußerst kritisch. Von vielen Seiten kommen Vorschläge und Wünsche, wo noch gespart werden kann. Einige Vorhaben sind an diesen Streitigkeiten im Vorfeld sogar gescheitert. Gerade während der Debatte um die Satzung haben viele Anwohner versucht, Ausbaupläne zu verzögern.

Zuletzt nur noch wenige Ausbauten

Denn für alle Maßnahmen, die nach dem Fall der Satzung abgerechnet werden, entfallen dann die Anwohnerbeiträge. Zuletzt sind fast nur noch im Mühlenfelder Land Straßen ausgebaut worden, dort drückten Zuschüsse aus dem Dorferneuerungsprogramm die Beiträge der Anwohner. Dieses Klima dürfte sich mit dem Ratsbeschluss ändern, der am 6. Februar fallen soll. Dann ist damit zu rechnen, dass viele Anwohner den Zustand der Gemeindestraßen vor ihrer Haustür wieder kritischer beurteilen und die Wünsche nach Ausbau lauter werden. Auch um die Maßnahmen, die nun noch abgerechnet werden, sind heiße Diskussionen zu erwarten.

Ausfälle sind schwer zu berechnen

Welche Ausfälle mit dem Aus für die Satzung auf die Stadt zukommen, ist schwer zu berechnen. Eine Liste der Stadt über zwölf kürzlich erfolgte Ausbauten stellt 1,25 Millionen städtischen Ausgaben mögliche Einnahmen von knapp 570.000 Euro gegenüber. Allerdings ist da schon vielfach Fördergeld aus der Dorferneuerung eingerechnet, das ja nicht grundsätzlich fließt. „Vergessen Sie diese Zahl ruhig“, sagt Frank Hahn ( CDU), der Vorsitzende des Finanzausschusses. Die Union hatte sich in der Debatte vielfach skeptisch gezeigt, als andere Fraktionen schon vollmundig die Abschaffung der Strabs forderten. Nun haben alle Politiker im Finanzausschuss einstimmig dafür votiert.

Kommunalaufsicht sieht Strabs-Abschaffung kritisch

Bedenken kommen von der Stadtverwaltung und von der Kommunalaufsicht, die über die Finanzen der Kommunen wacht. Die Straßenausbaubeiträge seien „ein gesichertes Instrument, um notwendige Investitionen wahrzunehmen.“ Die Haushaltslage vieler Kommunen biete keinen Anlass, solche Instrumente preiszugeben. In anderen Kommunen suchen die Räte nach Wegen, die entgangenen Einkünfte anders hereinzuholen. In Wunstorf etwa sollen unter anderem erhöhte Parkgebühren dabei helfen. In Neustadt soll der Straßenbau künftig „aus allgemeinen Steuermitteln“ finanziert werden, wie es heißt.

