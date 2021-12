Neustadt

Bagger, große Lastwagen und Baukräne prägen seit einigen Wochen das Bild der Innenstadt. Denn die beiden Großprojekte Rathausbau und der Büro- und Geschäftskomplex Neustadttor am ZOB kommen bei mildem Wetter gut voran. „Die Baustelle für das neue Rathaus ist im Zeitplan“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Seit dem offiziellen Spatenstich in der vergangenen Woche haben die Baumaschinen viele Tonnen Material bewegt und den Bereich zwischen Sparkasse, Wunstorfer Straße und Herzog-Erich-Allee erstaunlich verändert.

Ein Musterfassadenstück für das neue Rathaus steht seit wenigen Tagen an der Wunstorfer Straße. Quelle: Mirko Bartels

Ein ganz besonderes Ausstellungsstück steht ein wenig abseits des Baufeldes an der Wunstorfer Straße auf dem Gelände einer ehemaligen Werkstatt: Zum Anschauen und Anfassen gibt es dort ein so genanntes Musterfassadenstück zu sehen. Der aufgestellte Rohling wird in den nächsten Tagen mit weiteren Bauteilen bestückt. Anschließend soll der schwere Aufsteller Interessierten bereits vorab einen Eindruck von der Gestaltung des neuen Rathauses vermitteln, sagt Sprecherin Nadine Schley. Wer sich ein bisschen Mühe gibt, kann also quasi durch eines der Rathausfenster auf die Rathausbaustelle schauen.

Jede Menge Baustahl braucht es für die Deckenkonstruktion der Tiefgarage. Quelle: Mirko Bartels

Neustadttor ist schon weiter

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite schreitet der Bau des sogenannten Neustadttores weiter voran. In den vergangenen Wochen haben die Arbeiter Boden und Wände der Tiefgarage aufgebaut und viele Lastwagenladungen Beton verarbeitet. Nun ist die mehrere Meter tiefe Baugrube bereits fast zur Hälfte geschlossen. Das Grundgerüst für die Deckenkonstruktion des unterirdischen Einstellplatzes legen die Betonbauer mit einem Geflecht aus Stahlstangen. Viele Tonnen Metall bilden so einen dreidimensionalen Gitterrahmen, der in einem weiteren Arbeitsschritt mit Beton verfüllt wird. Die schiere Menge an Metall, die gebraucht wird, lässt Passanten staunen.

Die Baukräne sind aktuell ein Wahrzeichen der Innenstadt. Quelle: Mirko Bartels

Befürchtetes Verkehrschaos in Neustadt bleibt aus

Die aktuelle Verkehrssituation und die zusätzliche Belastung durch Baustellenfahrzeuge betrachten die Verantwortlichen entspannt. „Die Ausweitung des Baufeldes an der Wunstorfer Straße und die damit verbundenen Einschränkungen haben nicht – wie von vielen befürchtet – zu chaotischen Zuständen im Bahnhofsbereich geführt“, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Auch dass die Kraftfahrzeugstellflächen des ehemaligen, sogenannten Hibbe-Parkplatzes, weggefallen sind, störe nach seiner Einschätzung die Besucher der Innenstadt nur wenig. „Die Kunden finden ihren Weg“, sagt er. Zum Beispiel werde die Parkpalette am Rundeel deutlich besser genutzt. „Das gilt ebenso für die anderen Angebote nahe der Innenstadt“, sagt Gleue.

Von Mirko Bartels