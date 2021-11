Neustadt

Das Mehrheitsbündnis aus CDU, UWG und Grünen will sich auch in der neuen Ratsperiode die Zügel nicht aus der Hand nehmen lassen. Schon vor der konstituierenden Ratssitzung am Donnerstag haben die Partner den Willen zur weiteren Kooperation bekräftigt. „Wir haben die Zusammenarbeit der letzten zwei Jahre als verlässlich und menschlich angenehm empfunden“, sagte CDU-Fraktionssprecher Sebastian Lechner. Grünen-Sprecher Manfred Lindenmann betonte, seine Fraktion habe in dem Bündnis auch einiges erreichen können, etwa, wieder eine Klimaschutzmanagerin zu installieren.

Viele gemeinsame Ziele

Sie wollen weiter gemeinsam die Stadt gestalten (von links): Manfred Lindenmann, Jasmina Cortese (beide Grüne), Willi Ostermann (UWG), Christina Nothbaum, Silvia Luft, Sebastian Lechner (alle CDU) und Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne). Quelle: Kathrin Götze

Auch ein Biodiversitäts-Management werde in Kürze besetzt, sagte Bürgermeister Dominic Herbst. Er sei ebenfalls froh, mit einer Mehrheit im Rat arbeiten zu können. Zahlreiche weitere Projekte tragen die Partner gemeinsam: „Wir wollen eine duale Erzieherausbildung in der Stadt installieren, alle Grundschulen erhalten und weiterentwickeln“, sagt Lechner. Gemeinsam wolle man außerdem beim Verkehrskonzept für die Innenstadt „endlich den Knoten durchschlagen, Grundstücke für die Stadt in einem Flächenpool sammeln und die Digitalisierung vorantreiben“.

Willi Ostermann (UWG) ist es wichtig, für sinnvolle Projekte möglichst viel Fördergeld in die Stadt zu lenken. Als bewährtes Instrument nennt er die Dorferneuerung, die nach dem Mühlenfelder Land nun auch die Dörfer der Ortschaften Mariensee und Bevensen nach vorn bringen soll. Er sei froh, weiter mit gestalten zu können, „auch nachdem man uns um einen unserer vier Sitze betrogen hat“, sagt Ostermann mit Blick auf die Kollegin Magdalena Itrich, die von der UWG zur SPD gewechselt ist.

Wesemann bleibt Ratsvorsitzender, Hahn sein Stellvertreter

Wilhelm Wesemann ist erneut Ratsvorsitzender. Quelle: Mirko Bartels

Bei der Wahl der Ratsvorsitzenden setzte sich das Mehrheitsbündnis durch. Wilhelm Wesemann (CDU) bleibt Vorsitzender, auch sein bisheriger Stellvertreter Günter Hahn (UWG) macht weiter. SPD-Kandidatin Christina Schlicker hatte bei beiden Abstimmungen das Nachsehen, ebenso wie weitere Kandidatinnen und Kandidaten, die die Sozialdemokraten für weitere Wahlen ins Rennen schickten. An vielen Stellen wurden daher auch schriftliche oder geheime Wahlen notwendig.

Verwaltungsausschuss wächst auf zehn Sitze

Nach einer Novelle des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes stehen die kleineren Fraktionen bei der Verteilung der Ausschusssitze ohnehin schlechter da als zuvor. In der Ratssitzung am Donnerstag versuchten die Politiker, die Folgen abzumildern, indem sie die Zahl der Vertreter in den Fachausschüssen von bisher elf auf zwölf erhöhten. Im mächtigen Verwaltungsausschuss sitzen schon seit Jahren zehn Mitglieder statt der Mindestzahl von acht. Das Gremium tagt nicht öffentlich, bereitet alle Ratsentscheidungen vor und kann einige Entscheidungen auch allein treffen. Aus dem Kreis seiner Mitglieder, auch Beigeordnete genannt, werden die stellvertretenden Bürgermeister gewählt.

Zahl der Ausschüsse reduziert

Auch die Fachausschüsse will die Mehrheit neu ordnen. Der Finanzausschuss ist künftig auch für Digitalisierung zuständig. Im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung werden künftig auch Feuerschutz und allgemeine Ordungsangelegenheiten bearbeitet, der Ausschuss für Jugend und Soziales kümmert sich mit um Integration und Teilhabe, und der Schulausschuss ist künftig auch für Kultur und Sport zuständig. Die SPD wehrte sich gegen die Zusammenlegungen – die Ausschüsse, die nun wegfallen, seien auch eingerichtet worden, um Ehrenamtlichen in der Stadt Wertschätzung zu zeigen. Das werde man auch weiterhin tun, versicherten die Mehrheitsvertreter. Vielfach fielen geplante Sitzungen der drei Ausschüsse aber mangels Tagesordnungspunkten aus.

Cortese, Hake und Nothbaum vertreten den Bürgermeister

Die neuen stellvertretenden Bürgermeister: Jasmina Cortese (von links), Peter Hake und Christine Nothbaum Quelle: Mirko Bartels

Im Verwaltungsausschuss sitzen künftig Christine Nothbaum, Heinz-Jürgen Richter und Sebastian Lechner für die CDU, Harald Baumann, Josef Ehlert und Heike Stünkel-Rabe für die SPD, Jasmina Cortese für die Grünen, Peter Hake für die UWG und Ute Bertram-Kühn für die FDP. Als stellvertretende Bürgermeister fungieren Christine Nothbaum, Jasmina Cortese und Peter Hake. Vorsitzende des Jugendausschusses wird künftig Christina Schlicker (SPD), den Finanzausschuss leitet Frank Hahn (CDU), den Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss Heinz-Günter Jaster (SPD), den Schulausschuss Anja Sternbeck (Grüne) und den Betriebsausschuss Thomas Stolte (CDU).

Von Kathrin Götze