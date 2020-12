Helstorf/Mandelsloh

Einmal mehr hat der Rat der Stadt die Entscheidung über die Schulstandorte im Norden aufgeschoben: Eine Mehrheit aus CDU, Grünen/Linke und FDP hat sich in der ersten Hybrid-Sitzung des Rates am Donnerstag mit 23 zu 16 Stimmen gegen SPD und UWG durchgesetzt. Letztere haben für die Zusammenführung der Schule an einem gemeinsamen Standort gestimmt. Doch mehrheitlich wurde nun beschlossen, aus der vereinten Grundschule Mandelsloh-Helstorf wieder zwei zu machen, um nicht einen Standort schließen zu müssen. Hybrid-Sitzung bedeutet, dass nur zehn Ratsmitglieder im Sitzungssaal waren, die übrigen 30 per Videokonferenz zugeschaltet. Die Abstimmungen fanden dabei per Knopfdruck statt. Für das im Vorfeld heftig umstrittene Thema hatte CDU-Sprecher Sebastian Lechner zusätzlich noch geheime Abstimmung beantragt.

Zur Hybrid-Ratssitzung am 3. Dezember sind nur wenige Politiker im Ratssaal anwesend, die meisten sind per Videokonferenz zugeschaltet. Quelle: Kathrin Götze

Anzeige

Landesamt muss über Neugründung entscheiden

Um weiterhin sowohl Helstorf als auch Mandelsloh als Grundschulstandorte zu halten, soll die 2012 fusionierte Schule wieder in zwei eigenständige Grundschulen umgewandelt werden. Ob das so erlaubt ist, muss dann das regionale Landesamt für Schule und Bildung entscheiden, Nachfolger der Landesschulbehörde, die kürzlich umstrukturiert wurde. Für die Neugründung einer Schule gilt die Voraussetzung, dass über zehn Jahre mindestens 24 Schüler pro Jahrgang die Schule besuchen. „Die entsprechenden Prognosedaten des Schulträgers sind durch hinreichend belastbares Datenmaterial zu untermauern“, sagt dazu Bianca Trogisch, Sprecherin des Landesamts. Auch ein geeignetes Gebäude müsse zur Verfügung stehen.

Grabenkämpfe um den Standort

Was die Schülerzahlen angeht, könnte es knapp werden: Dauerhaft 24 Schüler an beiden Standorten gibt nur eine in dieser Hinsicht optimistische Auslegung der Bevölkerungsprognose her. Auch aus Sicht der Schulleitung und der Stadtverwaltung ist es langfristig sinnvoller, eine dauerhaft zweizügige Schule an einem Standort zu vereinen. Doch darüber, auf welcher Seite der Leine dieser Standort sein soll, tobt seit Jahren ein erbitterter Kampf. Diesen wolle man nun beenden, sagte Helstorfs Ortsbürgermeisterin Silvia Luft.

Pro und contra kleine Schule

Grünen-Sprecher Manfred-Lindenmann, der in Helstorf lebt, verwies darauf, dass im Neustädter Land etliche andere Schulen deutlich weniger Schüler haben als jeder der beiden Nord-Standorte für sich. Und CDU-Sprecher Sebastian Lechner erinnerte daran, dass nach Schließung der Grundschule Mardorf nun die Schule im Nachbarort Schneeren massiv ausgebaut werden muss.

Sollte es zu der Neugründung kommen, kann es sein, dass für beide Standorte neue Leitungen gesucht werden müssen. Als zweizügige Schule arbeitet Helstorf-Mandelsloh mit Rektorin und Konrektorin. Diesen Vorzug haben einzügige Grundschulen nicht.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze