Es ist eines der Mammutprojekte, die die Stadt in nächster Zeit umsetzen will: Für das marode Gebäude des Gymnasiums Neustadt muss dringend Ersatz geschaffen werden. In den vergangenen sieben Monaten haben Lehrer, Schüler und Eltern gemeinsam ein Raumkonzept für ihre Schule der Zukunft erarbeitet. Statt einfach die alten zu ersetzen, sollen im neuen Gebäude Räume für das Lernen der Zukunft entstehen.

Auch Leine-Schule wird bei der Planung berücksichtigt

Auch die benachbarte Leine-Schule wird dabei berücksichtigt. Sie soll in den nächsten Jahren auf einen neuen Stand gebracht werden. Mensa und Aula werden beide Schulen gemeinsam nutzen können, wie sich beim Vergleich der Konzepte und der Unterrichtspläne ergeben hat. Schulküchen, Werkräume und andere Räume soll jede Schule für sich bekommen. In den entsprechenden Fächern steht so viel Unterricht auf den Plänen, dass gemeinsame Nutzung nicht ratsam erscheint.

Das Herz der Schule soll im Zentrum liegen und gemeinsam genutzt werden: Eine neue Aula mit Forum, Theaterbühne und Platz für rund 500 Zuschauer soll beiden Schulen zur Verfügung stehen, überdies auch dem Theater- und Konzertkreis ( TKK) für seine Gastspiele sowie anderen Neustädtern für größere Veranstaltungen. In der Nähe sollen auch die Verwaltungen angesiedelt sein.

Jahrgänge sollen jeweils eigene Bereiche bekommen

Verantwortung und Achtsamkeit der Schüler zu stärken ist Kern des Konzepts fürs Gymnasium. Räumlich zeigt sich das darin, dass jeder Jahrgang einen eigenen Bereich bekommt, den die Schüler auch selbstständig in Ordnung halten sollen. Je älter die Schüler, desto weiter sollen die jeweiligen Bereiche von der Verwaltung entfernt sein. Für die fünf Klassen jedes Jahrgangs sollen je vier Klassenräume um einen Marktplatz herum gebaut werden, also einen offenen Gemeinschaftsbereich. Hinzu kommen dann die Fachräume für Naturwissenschaften, Kunst, Werken und Musik sowie eine Lehrküche.

Schulbibliothek, Meditationsraum, Cafeteria, Räume für Schülerfirmen, Schulsozialarbeit und Inklusion sind ebenso vorgesehen. Die Artothek des Kunstvereins soll auch einen Raum bekommen. Und für die Anforderungen des TKK müssen rund um die Bühne in der Aula weitere Garderoben sowie ein Bandraum vorgesehen werden. Überdies braucht er Garderobenschränke fürs Publikum sowie eine Rangierfläche für Lkw mit bis zu 16 Tonnen Gewicht – das ist die Dimension, in der manche Tourtheater oder Musikensembles anreisen.

Ratsmehrheit setzt Budget mit höchstens 40 Millionen Euro fest

Alles in allem hat die Stadt die Kosten für die Räume des Gymnasiums in einer ersten Schätzung auf rund 35,8 Millionen Euro beziffert, wie der Erster Stadtrat Maic Schillack dem Schulausschuss am Dienstag berichtete. Dazu kommt das Herz der Schule mit Aula, Forum und Verwaltungstrakt für rund 8,4 Millionen. Die zusätzlichen Anforderungen des TKK fallen mit 1,7 Millionen Euro ins Gewicht.

Doch statt dieser rund 45 Millionen Euro will die Ratsmehrheit aus CDU, UWG und Grüne/Linke das maximal planbare Budget auf 40 Millionen Euro festsetzen, wie CDU-Sprecher Sebastian Lechner im Schulausschuss ausführte. Er sehe sich nicht in der Lage, in dem von der Schule in langen Workshops erarbeiteten Konzept Sparmöglichkeiten aufzuzeigen, das sollte bei allzu großer Überschreitung des Budgets möglichst die Schule übernehmen.

Planung und Bau sollen als Paket an einen Generalüber- oder -unternehmer vergeben werden. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass der Generalübernehmer keinen eigenen Baubetrieb besitzt, sondern andere beauftragt. Eine öffentlich-private Partnerschaft wie beim Feuerwehrzentrum oder dem Rathaus haben die Politiker ausgeschlossen, da sich die Stadt selbst um die Unterhaltung der Schulen kümmert. Auch für die Leine-Schule soll weiter geplant werden. Doch dort ist die Substanz noch besser, deshalb sieht die Politik deren Erneuerung als nicht ganz so eilig an.

Von Kathrin Götze