Neustadt

Damit hatten nicht alle gerechnet: Mit knappem Vorsprung hat sich die Neustädter SPD-Kandidatin Rebecca Schamber im Wahlkreis 43 Hannover Land I bereits in ihrem ersten Anlauf gegen den Mitbewerber Hendrik Hoppenstedt (CDU) durchgesetzt. Außer ihr wird noch Dietmar Friedhoff (AfD) über die Liste seiner Partei einziehen. Grigorios Aggelidis (FDP), der wie Friedhoff in Evensen lebt, hat es vom Platz 28 auf der Landesliste seiner Partei aus nicht geschafft.

Auf dem Sprung nach Berlin

Rebecca Schamber auf der Terrasse ihres Hauses in Borstel. Die SPD-Politikerin genießt die frische Landluft wann immer es das Wetter zulässt. Quelle: Mario Moers

Die 44-jährige Schamber ist sehr zufrieden mit ihrem Ergebnis, wie sie am Montag sagte. Ob sie selbst immer daran geglaubt hat, auf Anhieb einzuziehen? „Man muss ja zuversichtlich sein, aber ich habe schon auch mal Zweifel gehabt“, gibt sie zu. Am Montag war sie bereits auf dem Sprung nach Berlin zu ersten Konferenzen. Eine Wohnung dort werde sie sich noch suchen müssen, sagte Schamber noch. Der Betrieb ist ihr als langjährige wissenschaftliche Mitarbeiterin im Büro ihrer Vorgängerin Caren Marks bereits vertraut. „Trotzdem – es wird jetzt schon etwas anderes“, sagt sie.

Bis zu ihrem Umzug 2017 nach Borstel saßen Marks und Schamber gemeinsam im Wedemärker Gemeinderat. „Ich habe in den letzten Jahren vieles von ihr lernen können. Vor allem, dass es wichtig ist, sich einzumischen und mitzugestalten – gerade auch als Frau“, bedankte sich Schamber jüngst per Facebook bei Ihrer Vorgängerin. Marks vertrat den Wahlkreis Hannover-Land I seit 2002 im Bundestag. Bei den Wahlen 2013 und 2017 unterlag sie allerdings beide Male dem CDU-Kandidaten Hendrik Hoppenstedt, zog stattdessen über die Landesliste in den Bundestag ein. Das es Schamber nun im ersten Anlauf gelang, ihren CDU-Konkurrenten Hoppenstedt mit hauchdünnem Vorsprung bei den Erststimmen (33,68 zu 31,88 Prozent) zu schlagen, ist ein Achtungserfolg.

Welche Schwerpunkte Schamber künftig in Berlin vertritt, muss sich erst zeigen. Bei einem HAZ-Hausbesuch vor einem Jahr gab sie an, sich ähnlich ihrer Vorgängerin Marks für Familienpolitik, Bildungsgerechtigkeit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu interessieren. Schamber verspricht auch, die in der Kommunalwahl vor zwei Wochen gewonnenen Mandate im Rat der Stadt und im Ortsrat Mühlenfelder Land auszuüben. Neben ihrer politischen Arbeit engagiert sich Schamber bei der Tafel in Neustadt, ist Mitglied im Förderverein des Nöpker Freibades und dem Borsteler Dorfgemeinschaftsverein.

Ratsherr Kever unterstützt Friedhoff in Berlin

Dietmar Friedhoff (AfD) bei einer Veranstaltung im Wunstorfer Hölty-Gymnasium während des Bundestagswahlkampfs 2021. Quelle: Sven Sokoll

Der Evenser AfD-Kandidat Dietmar Friedhoff (55) behält sein Mandat für den Bundestag bei leichten Verlusten. Bei den Direktstimmen holte Friedhoff 7,48 Prozent der Stimmen im Wahlkreis Hannover-Land I, 2017 waren es 9,6 Prozent. Platz 4 auf der Landesliste der AfD sichert ihm allerdings den Platz in Berlin. Neben seinem Bundestagsmandat behält Friedhoff auch seinen Platz in der Regionsversammlung. „Zufrieden kann man bei dem Ergebnis nicht sein, aber wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, kommentiert Friedhoff das Ergebnis der Bundestagswahl am Montag. Als ursächlich für das schlechtere Abschneiden im eigenen Wahlkreis sieht Friedhoff die „internen Querelen“ der zerbrochenen AfD-Landtagsfraktion und den Gegenwind, der seiner Partei von den anderen Parteien entgegenwehe.

In Berlin beschäftigte sich Friedhoff politisch schwerpunktmäßig mit der Entwicklungspolitik, zuletzt als afrikapolitischer Sprecher der AfD. Er gehört als Mitglied dem Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung an. Im eigenen Wahlkreis trat der Evenser vor dem Wahlkampf nur wenig in Erscheinung. Den Kontakt zur Neustädter Politik hält er unter anderem über den neu-gewählten AfD-Ratsherren Rocco Kever. Der unterstützt ihn als Fachreferent in Friedhoffs Berliner-Büro.

Von Mario Moers und Kathrin Götze