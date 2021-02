Amedorf

Ein schriller Kiekser, dann ein knarrendes Zwitschern. Da können die Hennen nicht widerstehen. Nun ja, zumindest die eifersüchtigen Hähne nicht. „Rebhühner verhören“ lautet der Auftrag bei einem abendlichen Spaziergang in der Feldmark nahe Amedorf, zu dem mich Dirk Rabe, der Naturschutzobmann der Jägerschaft Neustadt, eingeladen hat. Er will zeigen, dass die Vögel auch dicht an der Ortschaft ihrem Balz- und Brutgeschäft nachgehen.

Dafür tut er so, als sei er selbst ein Hahn. Im übertragenen Sinn. Der schrille Ruf, den der Waidmann ertönen lässt, kommt aus einer tragbaren Lautsprecherbox, die Rabe in die Luft hält. Hündin Raika lauscht aufmerksam, will schon lospreschen, um auf ihre Weise nach dem Niederwild zu suchen. Doch ein kurzes Kommando hält sie zurück.

Rebhühner kommen abends aus der Deckung

Dirk Rabe beobachtet die Vogelpaare durch die Wärmebildkamera. Quelle: Kathrin Götze

Es ist ein klarer Abend Ende Februar, kurz nach 18 Uhr. In der Abenddämmerung trauen sich die Rebhühner aus der Deckung, „wenn der Habicht sie nicht sehen kann“, erläutert Rabe. Im Moment geht es darum, einen Partner zu finden und das eigene Revier zu sichern. Da nehmen die sonst sehr aufmerksamen Tiere es offenbar nicht so wichtig, dass auch ein Uhu in der Nähe unterwegs ist. Denn schon kurz nach dem elektronischen Lockruf folgt die erste Antwort. Rabe holt eine handliche Wärmebildkamera aus der Tasche. Die Richtung ist aus den Antwortrufen leicht zu erkennen, immer paarweise sieht man die taubengroßen Vögel auf dem Bildschirm in einiger Entfernung über das Feld spazieren. Die Hähne sind es, die auf den Balzruf reagieren. Sie schreien ihrerseits zurück, um den vermeintlichen Rivalen zu vertreiben und ihr Revier zu sichern.

Stoppelbrache bietet Bodenbrütern Schutz

Eine Rebhuhnhenne sitzt neben zwei ihrer Küken. Rebhühner brüten auf dem Boden. Quelle: Stefan Sauer, dpa

Auf den eigenen Flächen westlich des Dorfs haben Rabe und sein Pächter eine Stoppelbrache stehenlassen. Sie soll Kleintieren Schutz und Lebensraum bieten; die Region Hannover fördert solche Flächen in einem gemeinsamen Projekt mit der Jägerschaft Hannover-Land mit 750 Euro pro Hektar. Die erwachsenen Rebhühner sind Pflanzenfresser, doch für die Jungen brauchen sie Insekten, die vielfach in abgestorbenen Halmen überwintern. Die Vögel gelten in Niedersachsen als gefährdet, stehen auf der Roten Liste. Häufig im Jahr sieht man die Tiere in Gruppen auf Nahrungssuche gehen – nur im Frühjahr sind sie paarweise unterwegs, um die nächste Generation in die Welt zu setzen.

Auf Schnee sind Rebhühner besser zu erkennen. Quelle: BUND Wunstorf (Archiv)

Vögel trauen sich dicht an die Siedlung heran

Ein Rebhuhnpärchen hat sich auf der Brache dicht an uns herangeschlichen, bevor dem Hahn der nächste Schrei entfährt. Als wir uns umdrehen und Ausschau halten, flüchten die Vögel mit klatschendem Flügelschlag. Es müssen einige Paare sein, die sich auf den Flächen am Poggenkamp herumtreiben. Auch direkt hinter dem Combi-Einkaufsmärkten habe er schon Rebhühner gesichtet, außerdem Feldlerchen, berichtet Rabe noch. Daher sei er besorgt über die Pläne, dort ein Neubaugebiet auszuweisen. Und froh, dass zunächst die zweite mögliche Fläche am Steinhagen entwickelt werden soll.

Rasch wird es kalt, und wir treten den Rückweg an. Und ich bin einmal mehr überrascht, wie oft man in der Kulturlandschaft die tierischen Nachbarn übersieht, obwohl sie mit etwas Wissen leicht zu erkennen sind.

Von Kathrin Götze