Sie sind jung, gebildet – und frustriert. Nach einigen Jahren in Neustadt haben Bakir Abdullah, Abdullah Safia, Mohammed Youz Bashi, Maruan Saedo, Mohammed Hilal und Moheb Alrefat recht gut Deutsch gelernt, einige der Flüchtlinge haben auch schon Arbeit gefunden. Doch die Freude über das eigene Einkommen ist getrübt, denn mit dem selbstverdienten Geld kam die Rechnung von der Stadt: Die Flüchtlinge sollen die Kosten für die Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft an der Bunsenstraße jetzt selbst zahlen – 622,45 Euro monatlich für ein Zwölf-Quadratmeter-Zimmer mit Gemeinschaftsküche, umgerechnet knapp 52 Euro pro Quadratmeter.

Einige müssen die Beträge abstottern

„Wieso soll ich überhaupt noch arbeiten gehen?“, fragt Mohammed Hilal, der in Syrien Mathematik und Statistik studiert hat. Sein Zimmernachbar Mohammed Youz Bashi hat Tourismus studiert – nun jobbt er bei Burger King. „Ich mache weiter, aber es ist wirklich ungerecht“, sagt er. Bei den vielfach niedrig qualifizierten und bezahlten Jobs, die die syrischen Flüchtlinge hierzulande finden, geht ein großer Teil der Einkünfte für die Forderungen der Stadt drauf. Um Nachforderungen begleichen zu können, die mehrere Monate umfassen können, stottert mancher die Beträge in kleinen Summen ab.

Maruan Saedo zeigt den Bescheid über die Gebühren, die er für sein Zimmer an der Bunsenstraße nachzahlen soll. Quelle: Kathrin Götze

Kaum Aussichten auf eine eigene Wohnung

Die Wände sind dünn, der Ruf der Anlage ist schlecht: Die meisten hier würden lieber heute als morgen ausziehen. „Hier kommen öfter Schüler her, die gestohlene Fahrräder suchen“, sagt Moheb Alrefat. Auch nach Drogen seien sie schon gefragt worden, berichten die jungen Männer, obwohl sie damit nichts zu tun hätten. Doch die Lage auf dem freiem Wohnungsmarkt sei aussichtslos, eine eigene Wohnung zu finden fast unmöglich. „Wenn die Vermieter unsere aktuelle Adresse hören oder, dass man Flüchtling ist, dann ist die Wohnung plötzlich schon vermietet“, sagt Bashi. Das habe er immer wieder erlebt. Mangels Alternativen bleiben sie in der Unterkunft – und fühlen sich den Forderungen der Stadt geradezu ausgeliefert.

Stadt muss Gebühren kostendeckend abrechnen

„Wir können da auch nicht anders reagieren“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Bei den abgerechneten Kosten handle es sich nicht um eine Miete, die nach Marktbedingungen berechnet werde, sondern um Gebühren. „Die müssen wir kostendeckend berechnen.“ Das heißt, die Bewohner müssen für Herstellung und Betrieb der Unterkunft ebenso zahlen wie für die Verwaltungskosten. Eigentlich dürften die Flüchtlinge in dem als Obdachlosenunterkunft geführten Heim gar nicht mehr wohnen, sobald sie auf eigenen Beinen stehen könnten, sagt Schley. Doch man sehe ein, dass sie keine Alternativen finden, deshalb lasse man sie die Unterkunft weiter nutzen.

Flüchtlingsrat spricht von Wucher

Der Neustädterin Waltraud Weichbrodt, die einen der jungen Männer im Alltag und auf Jobsuche begleitet, kommt das alles komisch vor: „Die Anlage ist als Flüchtlingswohnheim gebaut worden, warum gilt sie jetzt als Obdachlosenunterkunft?“, fragt sie. Die Kosten hält sie für völlig überzogen: „Für die Wohneinheit mit vier Zimmern, gemeinsamer Küche auf dem Eingangsflur und gemeinsamem Bad sind das unglaubliche 2480 Euro. Wer kassiert so eine Wahnsinnsmiete?“ Kai Weber, Geschäftsführer des Flüchtlingsrats Niedersachsen, spricht von einer „Form von Mietwucher“. Hohe Forderungen der Städte seien für die Integration kontraproduktiv: Flüchtlinge gäben ihre Arbeit wieder auf, weil sie nichts von ihrem Einkommen hätten. Der Flüchtlingsrat rät in Extremfällen zu Klagen und bietet seine Hilfe an.

In der Tat gibt es in den Städten unterschiedliche Ansätze, wie viel Geld auf die Bewohner solcher Unterkünfte umgelegt werden. In Hannover beispielsweise liegen die Gebühren deutlich niedriger. Dort müssen sich Flüchtlinge nach Auskunft von Stadtsprecherin Michaela Steigerwald mit maximal 186,62 Euro monatlich an den Wohnkosten beteiligen.

Im Container-Wohnheim an der Bunsenstraße wohnen manche Flüchtlinge bereits seit Jahren. Quelle: Kathrin Götze

Stadtsprecherin: Gebührenhöhe ist vorgegeben

Fair sei die Regelung in Neustadt nicht, räumt Stadtsprecherin Schley ein. Aber immerhin werde sie gerecht angewendet: „Das trifft Deutsche genauso, die in den städtischen Unterkünften wohnen.“ Man habe die Höhe der Gebühren nicht erfunden, sie sei großteils vorgegeben – bundesweit werde aktuell über die Unterbringungskosten diskutiert, die Flüchtlinge in Arbeit zahlen müssen. Wofür keiner der Bewohner etwas kann: Die sogenannte Abschreibung schlägt – als Teil der Gebühren – bei Flüchtlingsheimen deutlich stärker zu Buche als bei anderen öffentlichen Gebäuden. Sie sollen innerhalb von zehn Jahren abgeschrieben sein, anderen Gebäuden gibt man dafür 30 Jahre Zeit.

Schon beim Bau gab es Streit um hohe Kosten

Um den Bau der Unterkunft an der Bunsenstraße 2016 hatte es heftige Diskussionen gegeben, weil sie mit 6,2 Millionen Euro für 3000 Quadratmeter Nutzfläche und bis zu 150 Bewohner besonders teuer war – das macht rund 1700 Euro Herstellungskosten pro Quadratmeter, inklusive der Gemeinschaftsbereiche – das kommt fast an das Preisniveau von Luxuswohnungen heran. Die Stadt hatte darauf verwiesen, dass die Unterkunft dringend gebraucht werde. Auch, um Flüchtlinge aus Notunterkünften angemessen unterzubringen.

Über Zuschüsse nachdenken Sie sind in punkto Integration weit gekommen, haben Sprache gelernt und Arbeit gefunden. Doch auf dem angespannten Wohnungsmarkt finden Flüchtlingen als letzte eine eigene Bleibe. Dass wegen der hohen Gebühren vielen die Freude an der Arbeit direkt wieder vergeht, ist nachvollziehbar, auch wenn sich mancher trotzdem nicht entmutigen lässt. Neustadt ist mit dem Problem nicht allein, auch aus anderen Städten kommen Klagen über überhöhte Wohnkosten in den Unterkünften, die eigentlich zum Ausgangspunkt für Integration werden sollten. Zumindest abgestufte und auf das Einkommen zugeschnittene Kostenberechnungen müssten in einer öffentlichen, sozialen Einrichtung möglich sein. Da ist die Politik gefragt, die entsprechende Zuschüsse auf den Weg bringen muss, damit die weitere Integration gelingt. Was will man mit arbeitslosen, frustrierten Flüchtlingen auf Dauer anfangen?

