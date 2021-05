Mardorf

Auch in diesem Jahr hat die Stadt Neustadt ein Alkoholverbot für Christi Himmelfahrt in den Bereichen des Badestrandes Weiße Düne und des Surfstrandes auf Höhe „Weißer Berg“ ausgesprochen. Spontane Treffen und Partys an Himmelfahrt („Vatertag“) sollen auch in diesem Jahr möglichst nicht stattfinden – auch mit Blick auf die geltenden Kontaktbeschränkungen anlässlich der Corona-Pandemie. Ob am Donnerstag überhaupt Ausflugstimmung aufkommt, scheint angesichts der Wetterprognosen aber ohnehin fraglich. Vorausgesagt sind 11 Grad und Regen.

Verstärkte Kontrollen am Donnerstag

Das in einer Allgemeinverfügung geregelt Alkoholverbot gilt für Donnerstag, 13. Mai, von 8 bis 24 Uhr. Auch das Abspielen „wahrnehmbarer Musik mittels Musikanlagen“ ist in diesem Zeitraum untersagt. Stadt und Polizei bitten alle Besucherinnen und Besucher, die geltenden Corona-Regeln zu beachten. Polizei und Ordnungsdienst werden an den Tag zudem verstärkte Kontrollen vor Ort durchführen, erklärt Stadtsprecherin Nadine Schley. Auf weitere Verbote oder die Sperrung von Parkplätzen in Mardorf hat die Stadt auch in diesem Jahr bewusst verzichtet. „Wir hoffen, dass sich die Besucher auch diesmal umsichtig verhalten“, kommentierte Bürgermeister Dominic Herbst die Entscheidung in der jüngsten Ratssitzung. 2020 hatte es in Mardorf keine Probleme gegeben.

Etwas strenger gehandhabt, wird die Ausflugslage zu Himmelfahrt auf der Südseite des Steinhuder Meeres. Die Stadt Wunstorf empfiehlt Besuchern im gesamten Ort eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Anders als in Mardorf gilt in vielen Uferbereichen in Steinhude eine Maskenpflicht. An der Badeinsel wird ein Sicherheitsdienst den Zutritt regeln. Kontrolliert werden unter anderem Taschen und Rucksäcke auf alkoholische Getränke. Erkennbar alkoholisierten Personen werde der Zutritt zur Insel verweigert, so die Stadt. Kräfte der Polizei und der Stadt Wunstorf sowie ein Sicherheitsdienst werden vor Ort sein, um die Regelungen durchzusetzen.

Von Mario Moers