Am Neustädter ZOB wurden am Dienstagmorgen Regiobus-Fahrgäste auf Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert. Die Bilanz der Kontrolleure nach drei Stunden fiel überwiegend positiv aus. „Es ist nur selten jemand ohne Maske unterwegs, zumindest hier in Neustadt“, sagt Regiobus-Mitarbeiter Hermann Pries.

Ausnahmen gab es dennoch. Zwei Fahrgäste wurden beim Ausstieg ohne Maske von den Kontrolleuren und Beamten der Polizei Neustadt in Empfang genommen. In einem Fall versuchte sich ein junger Mann mit dem Verweis auf sein Asthma herauszureden. Einen ärztlichen Attest, der ihn von der Maskenpflicht entbindet, konnte er nicht vorweisen. Nachdem er sich auch noch eine Zigarette ansteckte, beließen es die Beamten nicht bei der Ansprache. „Das spricht nicht gerade für eine Atemwegserkrankung“, so Alexander Benne, vom Einsatz- und Streifendienstes. In beiden Fällen müssen die kontrollierten mit einem Bußgeld in Höhe von etwa 20 Euro rechnen.

„Wir werden weitere spontane Kontrollen in der Region durchführen“, kündigt Regiobus Betriebsleiter Boris Reschke an. Quelle: Mario Moers

Die Aktion zwei Tage vor Schulbeginn ist ein Zeichen der Regiobus, weiterhin und verstärkt auf die Einhaltung der Maskenpflicht zu achten. „Es geht darum, die Leute zu sensibilisieren. Auch vor dem Hintergrund des einsetzenden Schulverkehrs am Donnerstag“, sagt Boris Reschke, Betriebsleiter der Regiobus. Er kündigte weitere Kontrollen in der Region an. „Wir werden natürlich nicht vorher sagen, wann und wie“.

„Eigentlich gibt es nicht viel Stress“, sagt ein Kontrolleur der Regiobus bei einer Masken-Kontrolle am Dienstag. Das Unternehmen will zum Schulbeginn dennoch die Kontrollen ausweiten. Quelle: Mario Moers

