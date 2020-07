Mardorf

Naturschutz, der nicht jedem gleich einleuchtet: Mit Baggern lässt die Region Hannover aktuell Wälle im Toten Moor errichten, um den Verlust von Wasserreserven zu verhindern. Bis zum Herbst sollen laut Regionssprecherin Christina Kreutz unter anderem 20 Torfstaue in Gräben eingebaut werden, 1500 Meter Wall aus Torf errichtet und bestehende Wälle auf einer Länge von 160 Metern angehoben werden. Finanziert wird das Projekt aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und vom Land Niedersachsen. Mehr als 1,1 Millionen Euro stehen zur Verfügung. Die Arbeiten haben jetzt im Bereich Mardorfer Feld begonnen.

Wollgräser sollen Torfdämme stabilisieren

Nicht nur den Mooren selbst helfe das Wasser: Es verbessere das Kleinklima in der Umgebung, stütze auch dem Wasserstand im Steinhuder Meer, führt Kreutz aus. Nach Abschluss der Erdarbeiten, bei denen überwiegend spezielle Moorbagger im Einsatz sind, werden die Torfbauten mit 10.000 Wollgräsern gegen Erosion gesichert, wie Kreutz weiter schildert. Wenn diese nach ein bis zwei Jahren ein dichtes Wurzelgeflecht ausgebildet haben, könnten die Flächen zusätzlich Wasser speichern – das entspricht bei der insgesamt etwa 100 Hektar großen Fläche einer Wassermenge von 500.000 Kubikmetern.

Nach dem Mardorfer Feld sind Arbeiten südlich der Moorstraße und nördlich des Torfwerks vorgesehen. Neben dem Geld von EU und Land werde die Region Hannover eigene Mittel aus der Biodiversitätsstrategie einsetzen, um zum Beispiel Kleinstgewässer für seltene Libellenarten anzulegen und seltene Hochmoorpflanzen auf ehemaligen Torfabbauflächen anzupflanzen.

Segler findet Vorgehen ungerecht

Der Neustädter Segler Rüdiger Marwede beäugt das Geschehen kritisch: Einerseits lasse die Region im Moor Bagger fahren, andererseits habe sie zahlreiche Moordämme für Fußgänger gesperrt. Marwede erinnert an eine alte Forderung der Wassersportler, auf den abgetorften Flächen lieber Schlamm aus dem Steinhuder Meer abzulagern. Dann könnten auch die so genannten Deipen endlich entschlammt werden, die eigentlich tiefsten Stellen, die inzwischen laut Marwede mit Schlamm gefüllt sind. Und auf dem abgelagerten Material entstehe schnell neuer Bewuchs, das zeige sich auch am nahen Polder Kolkdobben.

Den Einwand lässt Regionssprecher Klaus Abelmann nicht gelten: Der Eingriff entspreche dem Schutzzweck des Naturschutzgebiets. Es gehe schließlich darum, gestörte hochmoortypische Standortverhältnisse wieder herzustellen. Abelmann betont, die meisten Moordämme dürften weiterhin betreten werden. Der Vogeldamm sei sogar als Teil des Radweges zwischen Großenheidorn und Mardorf hergerichtet worden. Einzelne Bereiche im Naturschutzgebiet müssten aber aus Artenschutzgründen gesperrt werden.

Abelmann : Region tut auch viel Gutes für Ausflügler

„In der Summe hat die Region sicher eher Gutes für die Erholungssuchenden getan und dennoch den Artenschutz gewahrt“, findet Abelmann. Was die Deipen angeht, sagt er: „Seit Jahrtausenden ist Schlamm im Steinhuder Meer und lagert sich durch Wind, Wellen und Strömung beständig um. Daher kann es sein, dass es Bereiche gegeben hat, die schon mal drei Meter tief waren und nun auch mal wieder flacher sind.“ Die Region habe bereits mehrfach berichtet, dass eine Deponierung des Schlammes im Mardorfer Feld rechtlich nicht möglich sei. „Und faktisch würde der Nährstoffeintrag ins Hochmoor erst recht riesige Treibhausgasmengen produzieren.“ Der Schlamm werde von Mikroben abgebaut, dabei entstehe CO2.

