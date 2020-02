Poggenhagen

Eine große Fällaktion hat die Region Hannover jetzt am Rande des Naturschutzgebiets Totes Moor bei Poggenhagen in Auftrag gegeben. Zahlreiche abgesägte Bäume liegen in Haufen neben dem Boumannweg. Vielen sieht man an, dass sie dort liegen bleiben sollen. Boris Kubanek, dessen Pachtrevier gleich in der Nähe liegt, findet das nicht gelungen. „Auch wenn das rechtlich sicher erlaubt war“, sagt der Naturfreund, „die Natur ist in diesem Jahr schon soweit, dass eine solche Aktion sicher viele Tiere gestört hat.“ Er habe bei einem Besuch dort kürzlich beispielsweise Schwarzmilane gesehen, die offenbar schon aus den Winterquartieren zurückgekehrt sind, auch Füchse und andere Tiere lebten in den Dämmen am Wegesrand.

Zahlreiche gefällte Bäume sind am Wegesrand abgelegt. Quelle: Kathrin Götze

Grundstückseigentümern sind Eingriffe untersagt

Ärgerlich ist aus Kubaneks Sicht auch, dass vielen Grundstückseigentümern in dem vor wenigen Jahren neu ausgewiesenen Naturschutzgebiet derartige Eingriffe streng untersagt sind. Die Waldbesitzer dürften nicht mal einen einzelnen Baum von ihrem Grundstück holen, um Brennholz zu machen. „Da wirkt ein solcher Kahlschlag wie eine reine Provokation“, sagt Kubanek. Mit den Haufen wilden Astwerks seien die Grundstücke am Wegesrand auch kaum noch passierbar, bemängelt er.

Spaziergänger Detlev Nabereit findet die Fällaktion am Boumannweg berechtigt. „Die Fahrbahn ist sonst öfter von umgestürzten Bäumen blockiert.“ Quelle: Kathrin Götze

Auf all diese Vorwürfe geht Regionssprecher Klaus Abelmann nicht ein: „Bis Ende Februar sind solche Eingriffe zur Verkehrssicherung möglich, diese Vorgabe haben wir eingehalten“, sagt er. Beim Besuch am Boumannweg sieht Spaziergänger Detlev Nabereit es ähnlich: „Bei den Stürmen der letzten Tage sind hier viele Bäume auf den Weg gefallen, und die Landwirte konnten nicht mehr durch“, sagte er. „Da musste etwas passieren.“

