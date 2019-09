Mardorf

Eigentlich gelingt es dem Toten Moor aus eigener Kraft, in warmen Sommern nicht auszutrocknen. In den Bereichen allerdings, wo im Zuge des jahrzehntelangen Torfabbaus Entwässerungsgräben den natürlichen Wasserhaushalt stören, töten heiße Sommer die nachgewachsene Schicht. Ausgetrocknete, braune Moosteppiche, die wie ein zerklüfteter Dürreboden aufgerissen daliegen, sind die sichtbare Folge. „Für die durch Entwässerung geschädigten Moorflächen war der diesjährige Sommer ein großes Problem“, sagt Sonja Papenfuß, Leiterin des Fachbereichs Umwelt der Region Hannover.

Hügel helfen Wasser zu speichern

Derzeit türmen Bagger im Bereich des Mardorfer Feldes Torfhügel (Torfbulten) auf. Sie sollen dem Moor helfen, Wasser zu speichern. Quelle: Region Hannover

Um insbesondere die renaturierten Bereiche widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels zu machen, häufen derzeit Bagger im Bereich des sogenannten Mardorfer Feldes flache Torfhügel auf. Die im Abstand von etwa zehn bis zwanzig Metern angelegten Erhebungen sollen bei hohen Wasserständen im Winter die Zerstörung der Vegetation durch Wind und Wellen verhindern. Außerdem halten sie das Wasser und ermöglichen so einen höheren Wasserstand in niederschlagsarmen Zeiten. „Es geht vorrangig darum, Teilflächen, die sich sehr langsam vom Torfabbau erholen, klimaresistenter zu machen“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann.

Arbeiten auf dem Mardorfer Feld

Wieso übernimmt aber die Region die Arbeiten und Kosten, wenn das Torfwerk Neustadt für den Abbau und dessen Folgen verantwortlich ist? „Die Renaturierung ist in der Herrichtungsplanung nicht vorgesehen. Es besteht also keine Verpflichtung für die Firma“, sagt Abelmann. Zudem mache die Aufhäufung nur an den Stellen Sinn, die nicht mehr aktiv entwässert werden. Entwässerungsgräben sind dort notwendig, wo Torf abgebaut werden soll. Im Zuge der Renaturierung ist die Region dabei, nach und nach Entwässerungsgräben zu schließen. Das ist ein laufender Prozess. „Wir versuchen, die schlimmsten Entwässerungen zuerst zu beenden“, so Abelmann.

Karl-Heinz Nagel, der Vorsitzende des Wunstorfer Naturschutzbundes ( NABU), begrüsst den Baggereinsatz. Er kritisiert allerdings den anhaltenden Abbau. „Aus Gründen des Klimaschutzes müsste die Renaturierung deutlich schneller erfolgen. Leider stehen dem noch langjährige Abtorfungsverträge entgegen“, sagt Nagel.

Arbeiten helfen auch dem Steinhuder Meer

Deutlich sichtbar waren die Folgen des warmen Sommers dieses Jahr am benachbarten Steinhuder Meer. Dort sank der Wasserpegel auf 93 Zentimeter – ein Viertel weniger als noch fünf Jahre zuvor zur selben Zeit. Zwischen dem Wasserstand im Moor und im Steinhuder Meer gibt es einen Zusammenhang. Außer dem Regen, fließt auch Wasser aus einem Einzugsgebiet von 48 Quadratkilometern zu – also auch aus dem Moor. Ein gesundes, renaturiertes Moor trägt also auch zur Zukunftssicherheit des Meeres bei.

Von Mario Moers